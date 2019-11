Viajeros de Airbnb gastaron 12 mil mdp en restaurantes en México

El gasto generado en restaurantes en México durante 2018 es 65% mayor contra 2017

Ciudad de México, 28 de noviembre 2019.- Airbnb, la plataforma que ofrece viajes mágicos de principio a fin, dio a conocer que durante 2018 los usuarios que viajaron en México gastaron en restaurantes y cafeterías un estimado de 650 millones de dólares o 12 mil 500 millones de pesos, lo cual significa un incremento de 65% contra el año anterior.

Al ser Airbnb una plataforma con opciones para todo tipo de viajeros y presupuestos, se genera un círculo virtuoso, pues personas, destinos, y establecimientos tienen la posibilidad de generar ingresos extra y así impulsar la economía de sus comunidades. Datos internos de Airbnb apuntan a que cada viajero gastó en promedio 339 pesos por visita en cafés, restaurantes o fondas en México durante 2018.

Además, el 83% de los anfitriones mexicanos aseguró que recomendó en 2018 restaurantes y cafés de sus barrios a los viajeros, lo que lleva a más personas a visitar lugares que de otro modo no podrían descubrir en línea. En tanto, 55% de los huéspedes aseguró el dinero que ahorró al alojarse en Airbnb lo gastó en los destinos que visitó y 28% afirmó que parte de su dinero se gastó en restaurantes y demás establecimientos de comida.

En promedio, los huéspedes de Airbnb aseguraron que 47% de su gasto se dio en las comunidades donde se hospedaron, manteniendo el impacto en la localidad, pero expandiendo los beneficios económicos de viajar fuera de las rutas turísticas tradicionales donde con frecuencia se concentran otras opciones de alojamiento.

Que los restaurantes, cafés, fondas y otros establecimientos de comida se beneficien de estas nuevas dinámicas no es sorpresa: son lugares de reunión, pero 37% de los viajeros afirmó que de no haberse alojado en un Airbnb, habría pasado menos tiempo en dichos barrios o colonias o definitivamente no los habrían visitado.

"La misión de Airbnb es crear un mundo donde cualquiera pueda pertenecer a cualquier lugar a donde vaya. Para muchos viajeros, pertenecer significa experimentar un destino a través de su comida y sabores característicos, aprender a preparar un platillo tradicional o descubrir los restaurantes, cafés o fondas de las comunidades donde se hospedan. Todo, mientras se crean memorias y conexiones auténticas que por siempre permanecerán unidas a ese destino", afirmó Carlos Olivos, director de comunicación de América Latina de Habla Hispana.

Con más de 7 millones de alojamientos únicos en 191 países y regiones, Airbnb provee nuevas oportunidades para los anfitriones y comunidades que reciben a los viajeros, en particular para los establecimientos de comida local, y es que la comunidad de viajeros de la plataforma gastó un estimado de 25 mil millones de dólares en restaurantes y cafés de 46 países y regiones durante 2018, y de continuar con la tendencia, se estima que esa cifra alcance los 30 mil millones de dólares en 2019.

La afluencia del gasto turístico de los huéspedes de Airbnb en los restaurantes y cafeterías se percibe no sólo en México, sino también en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Francia, los usuarios de Airbnb gastaron alrededor de 2.7 mil mdd en 2018; en España 1.7 mil mdd; en Reino Unido 1.3 mil mdd. En Estados Unidos, alrededor de 7.6 mil mdd y 989 mdd en Canadá. En Japón, 755 mdd y 493 mdd en China. En tanto que en Australia y Nueva Zelanda gastaron alrededor de 1.1 mil mdd y cerca de 156 mdd en Sudáfrica.