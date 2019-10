Puerto Vallarta: el destino ideal para escapadas en la playa

Si no hay planes para viajar estas vacaciones, Puerto Vallarta es la opción segura. Nunca defrauda, no por nada es uno de los sitios turísticos preferidos por los mexicanos y por extranjeros de todas partes del mundo. Esto demuestra que no hay que ir muy lejos para poder disfrutar de una buena escapada con las mejores playas. Y no hay que olvidar que la fauna está incluida aquí, lo que le da un toque extra en belleza natural.

Los viajes a Puerto Vallarta son bastante comunes durante toda la época del año, por lo que es fácil notar que es un destino muy deseado y no es en vano. Pero claro, si se buscan vuelos en temporada alta, habrá propensión a encontrar más turistas y los precios se encarecen un poco. Aún así, sigue siendo una opción muy atractiva, ya que estas subidas en los precios y en la cantidad de turistas, no terminan siendo factores incómodos. El espacio nunca deja de ser agradable y accesible para el bolsillo. Son cosas a tener en cuenta para una escapada, sin importar la fecha.

Gran Ahorro: viajar entre septiembre y octubre

En caso de desear asistir por estas fechas, septiembre es una buena época para visitar a Puerto Vallarta. Suele haber una disminución importante en los precios por el fin de la temporada vacacional. La vuelta al colegio no es negociable, por lo que habrá menos turistas, lo cual puede ser muy atractivo para muchos viajeros que deseen ambientes con menos multitudes.

En caso de haber tomado la decisión de aprovechar alguno de los viajes a Puerto Vallarta, lo que queda es simplemente ir hasta allá. Se puede acceder en transporte público o en auto con facilidad. Pero si se está demasiado lejos para un viaje por tierra, existe varias aerolíneas que operan hasta allá. Mexicana de Aviación es una de ellas, con precios bastante bajos, por lo que funciona muy bien para aprovechar los otros descuentos de estos meses. Un ahorro más siempre viene muy bien a la hora de viajar

Qué hacer en Puerto Vallarta

En temporada baja, gracias a que hay una disminución importante de visitantes turistas, hay la posibilidad de disfrutar con bastante más tranquilidad de los lugares que suelen ser más concurridos. Un ejemplo claro es el Muelle Los Muertos. Se adentra 100 metros hacia el mar, lo cual hace saborear el ritmo del oleaje y respirar una gran armonía. Es un buen lugar para sentarse a leer y ver los amaneceres en silencio.

El Jardín Botánico es una concentración de fauna y flora exóticas. La variedad es bastante amplia para la zona, lo cual permite ver muchas muestras de la naturaleza en un mismo lugar. No es casualidad que sea uno de los cinco jardines más importantes de Norteamérica. Es posible dar un paseo en las caminerías, sin tener que adentrarse demasiado, para quienes deseen simplemente estar tranquilos. Para los más aventureros, existe la oportunidad de adentrarse más.

Otra opción para visitar y disfrutar de la naturaleza, es el Edén. Cuenta con piscinas y pequeñas cascadas, todas naturales. Y si hay ganas de verlo todo desde otra perspectiva, literalmente, hay para hacer un tour en tirolina, en una longitud de más de 3 kilómetros atravesando los ríos. La navegación sobre las aguas también se puede practicar, por lo que hay deportes extremos para quien decida buscar un poco más de acción en el lugar.

Si hay la oportunidad de ir entre diciembre y marzo, se pueden ver la ballenas en los tour que se hacen en Puerto Vallarta. Por supuesto, debido a este gran espectáculo, los costos suben considerablemente, por lo que hay que hacer una planificación exhaustiva para conseguir los precios más bajos. Aún así, es una experiencia que no tiene desperdicio.