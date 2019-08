Para invertir no importa saber dónde se produce el mejor cacao del mundo

Dado que el cacao es la materia prima del chocolate y que existen numerosas variedades de este producto, siempre ha existido una duda sobre qué país producía las mejores semillas de cacao del mundo.

Es bien sabido que alrededor del 70% de la producción mundial procede de África Occidental, principalmente de Ghana, Costa de Marfil, Nigeria y Camerún. También, que entre los diez mayores productores de cacao se encuentran una sorprendente Indonesia, Brasil, Ecuador, México, Perú y la República Dominicana.

El hecho de que los mayores productores se encuentren en África crea la convicción de que el mejor cacao se produce allí. También, incluso de que sea un producto originario del continente africano, pero no es así. Y el hecho de que el cacao sea originario de América es un buen argumento para explicar que el mejor producto del mundo se cultiva allí.

No todo el crudo tiene la misma composición química, por lo que algunos productores tienen un petróleo mejor para ciertas aplicaciones que otros. En general, se dice que Libia produce un crudo de gran calidad y que Venezuela ofrece uno que exige más refinado.

Pues bien, el precio del petróleo no cambia en el mercado de futuros porque no se compra para producción sino para inversión. Una petrolera puede preferir crudo iraní y otra, mexicano y pagará lo que la demanda exija. Sin embargo, para un inversor lo importante es la demanda y la oferta de la materia prima (cacao en este caso) y no su precio o calidad en el lugar de procedencia.

Sin embargo, no vamos a esquivar la pregunta que se hacen muchos inversores sobre quién produce la mejor semilla de cacao del mundo. Como ya hemos dicho anteriormente, entendemos que el mejor producto procede del continente donde surgió: América. La razón es que la semilla original es más pura. Pero también es porque algunas de las variedades americanas son mejores que las africanas.

Este dato es importante porque las mejores variedades según los chocolateros son el cacao fino (de aroma) y el premium, ambos se producen prácticamente en América (80%) y suponen solo cerca del 8% de la producción mundial. Lógicamente, los chocolateros demandan más estas semillas de mayor calidad para sus productos premium y pagan mucho más por ellas. Entre los productores de este cacao de la máxima calidad destacan Ecuador, Perú, Colombia, República Dominicana y Venezuela.

Decidir si las mejores semillas proceden de Ecuador o Venezuela ya es mucho decir. Es mucho más importante saber que las mejores variedades de cacao pueden alcanzar los 4.000 dólares por tonelada cuando se pagan cerca de 2.400 dólares en estos momentos en el mercado del cacao, y que Ghana y Costa de Marfil pretenden establecer un precio mínimo de 2.600 dólares para el año que viene, algo que los expertos consideran que podría provocar sobre producción.