Máximos exponentes de la gastronomía de Estados Unidos capacitan a restauranteros tijuanenses

Gracias a la colaboración entre la CANIRAC, la oficina Agro Comercial de Monterrey, y el USDA se otorgó una beca a 5 jóvenes restauranteros

Tijuana B.C. 20 de agosto., Una beca para ser capacitados por los máximos exponentes de la gastronomía de Estados Unidos fue otorgada a 5 jóvenes restauranteros de la región, quienes conocerán las nuevas tendencias que se siguen en prestigiados restaurantes del vecino país.

La beca fue otorgada gracias a la colaboración entre la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Baja California, la oficina Agro Comercial de Monterrey, y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Los restauranteros becados son: David Alarcón (UMBRAL/ CASA DE LA TLAYUDA), Luis Naranjo (SALSA LA PERRONA / WICHOS TACOS), Michelle Elizondo (CHEPIL), Cynthia Esparza (TEA SPOT/LAS PARRILLAS); Raúl Aispuro (CERVECERÍA FUNES y Ernesto Palafox (RESTAURANTE EL MUCHACHO ALEGRE),

Los empresarios restauranteros afiliados a la Cámara, serán capacitados en las ciudades que son los máximos exponentes de la gastronomía en Estados Unidos, como Miami, Los Ángeles y Nueva York del 14 al 29 de agosto.

Las sedes en las que los jóvenes están siendo capacitados se caracterizan por contar con un alto nivel gastronómico y operativo que las hace destacar internacionalmente, tales como: YardBird Southern Table and Bar, One Door East, Temple Street Eatery, Hard Rock Hotel, Council Oak Steakhouse, Books & Books, Per Se (Michelin star dining), HomeTown BBQ, Eataly, Lukshon, A.O.C., y The Grove.

Dichos restaurantes serán los recintos encargados de seguir especializando a los jóvenes empresarios en diversas áreas y destacan notoriamente por su categoría a nivel internacional, por lo que, se desenvolverán en un ambiente óptimo para aprender lo que en Estados Unidos refiere a operaciones y administración de restaurantes, cocina y tendencias populares, productos, ingredientes y técnicas de cocina.

Se proyecta que con esta capacitación, los participantes adquieran un aprendizaje integral que servirá de base para nuevas mejoras en cuanto a calidad y servicio en la experiencia gastronómica de Tijuana.

Luis Naranjo, destacó que esta experiencia dará a los restauranteros participantes un enriquecimiento y mejoramiento de la gastronomía de esta ciudad fronteriza.