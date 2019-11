Guía sobre el eTA: cómo obtener un visado a Canadá

Desde el año 2016, para todos los ciudadanos procedentes de países exentos de visado, es necesario contar con una Autorización Electrónica de Viaje, también conocida como eTA. Este documento es imprescindible para entrar en Canadá, ya sea por turismo, trabajo o porque se encuentra de camino a otro destino y es necesario pasar por el país.

A continuación, se va a mostrar una breve y sencilla guía sobre cómo conseguir esta Autorización Electrónica de Viaje conocida como eTA Canadá. Una vez concedida la eTA, los viajeros pueden visitar Canadá durante un máximo de 180 días. Una de las principales ventajas que tiene este procedimiento es que los viajeros no tienen que pasar por el trámite, casi siempre demasiado tedioso y burocrático, de pedir el visado en la embajada canadiense.

Hoy en día es necesaria la consecución del eTA debido a una iniciativa que llevó a cabo el gobierno de Canadá, que pretendía establecer una evaluación previa para aquellos viajeros procedentes de países exentos de visado.

Cuando el programa de visados eTA todavía no estaba en activo y funcionando, un turista que llegaba a Canadá, no era admitido en el país si no cumplía con los requerimientos necesarios para autorizar su entrada. A continuación, se iniciaban los trámites para que la persona abandonara el país, por lo que no llegaba a poder entrar.

Entonces, el programa eTA llegó para terminar con esa situación, porque aseguraba que todos los turistas que llegaban a la frontera canadiense, contaban con todos los requerimientos para entrar al país, antes de que éstos iniciaran su viaje. En definitiva, facilita las cosas tanto al propio país, como al turista o visitante.

Cómo conseguir la eTA para visitar Canadá

Obtener la visa o eTA correcta para visitar Canadá de viaje, ya sea por trabajo, placer o de paso, dependerá de varios factores. Éstos serán disponer del pasaporte o documento de viaje que se está utilizando para viajar, el país de ciudadanía o nacionalidad del viajero, así como el medio de transporte utilizado para llegar a Canadá.

Requisitos para los turistas

Será necesaria una eTA aprobada de Canadá si se transita a través del país en avión, pero no se necesitará una eTA si están transitando por Canadá en tren, autobús, barco o crucero. Antes de nada, también será necesario consultar los requisitos de eTA para determinar si se cuenta con un pasaporte de un país exento de visado.

Requisitos si el viaje es por negocios

Se requerirá una eTA aprobada si un viajero con pasaporte de un país exento de visado planea visitar Canadá para turismo o visitas de negocios de hasta por seis meses.

Para obtener el permiso oficial eTA, será necesario cumplir con ciertos requisitos, así como contar con varios documentos imprescindibles: pasaporte en regla, estar en buen estado de salud, para lo que habrá que presentar un certificado médico. También, no haber sido condenado por ninguna actividad delictiva o un delito en relación con las autoridades de inmigración, y se debe presentar una factura de vuelo de regreso al país de procedencia después del viaje, así como tener suficiente dinero para garantizar la estancia en lo relativo al alojamiento, visitas, etcétera.

Estos elementos sirven para restringir la inmigración ilegal y evitar que los que llegan al país no se conviertan en un peligro desde el punto de vista de la seguridad.

La mayoría de las solicitudes eTA se aprueban en cuestión de minutos, por lo que no hay ningún problema si se presenta una solicitud cerca de la fecha prevista para salir de viaje. En cualquier caso, es muy recomendable que los turistas que vayan a necesitar una eTA, realicen este procedimiento en el momento en que tengan clara su intención de visitar el país de Canadá. El coste de la eTA es de 39 euros.

En el sitio web del gobierno de Canadá es posible comprobar de antemano si se es elegible y apto para conseguir la eTA. En esta web se puede hacer la solicitud online, o descargar el impreso en papel, necesario para rellenar los formularios y presentar la solicitud.

Las preguntas para saber si se es apto para entrar a Canadá incluyen aspectos sobre la duración del viaje, cuánto tiempo tiene pensado el turista permanecer en el país, de dónde es, e incluso, algunas preguntas sobre el estado civil.

Las tarifas del coste de la eTA pueden variar en función del país de procedencia del turista. Es posible que también se tenga que pagar una cuota para que el gobierno lleve a cabo el registro mediante las huellas dactilares y una foto, dependiendo del país de procedencia del visitante.