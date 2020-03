Conozca Xcaret, uno de los destinos más elegidos por los turistas

¿Qué tiene Xcaret que lo hace una atracción única en el mundo? Antiguamente, fue una importante ciudad comercial maya. En la actualidad, ha sido transformado en un parque temático ecológico que está situado en la Riviera Maya, aproximadamente a 7,5 km de Cancún y a unos 5 km de Playa del Carmen, dentro del estado de Quintana Roo.

Lo más representativo que podremos encontrar en este parque son las maravillas arqueológicas que construyeron los mayas hace miles de años. Es asombroso encontrar de repente la increíble zona arqueológica escondida entre la frondosa vegetación o ver la gran ciudad maya y realizar la travesía sagrada maya, que culmina con un juego de pelota prehispánico que fascinará a cualquier fanático del fútbol.

Las palabras no alcanzan a describir su esplendor ni remotamente. Si todavía no ha planeado sus próximas vacaciones, ya sabe adónde tiene que ir. Aproveche los vuelos de esta reconocida empresa a precios tan bajos que no podrá creerlos y conozca este paraíso terrenal escondido entre la selva mexicana. Veamos qué maravillas tiene para ofrecer:

Vida natural

Además de los atractivos históricos que ofrece Xcaret, podemos encontrar muchas más cosas para hacer. Si lo suyo es el mar, puede bucear en el acuario de arrecife de coral, que se conecta directamente con el mar Caribe, de donde recibe todos sus nutrientes. También podrá tocar las estrellas y los pepinos de mar, que es una experiencia totalmente exótica para el tacto. Si en cambio quiere algo más emocionante, se puede nadar con delfines, tiburones nodriza (también llamados tiburones gata) e incluso las temibles rayas gigantes. Y, para quien se atreva a una experiencia un poco más extrema, incluso se los puede tocar y alimentar. Otro animal marino que se puede visitar son los manatíes, ya que se ha construido una laguna con un hábitat especial que cumple con todos los estándares y regulaciones internacionales para albergar a estos gigantes.

Si usted es un amante de los animales, puede hacer muchas cosas más, como visitar el criadero de tortugas marinas, el criadero de fauna local, la reserva ecológica de aves (donde podrá ponerse en el hombro guacamayos verdes, rojos o azules para sacarse una foto). Puede visitar la isla de los monos araña, la isla del tapir o la isla del jaguar, luego ver los espectáculos ecuestres con jinetes profesionales del más alto nivel. Y, finalmente, para relajarse luego de un recorrido tan agitado, puede visitar el mariposario y dar un paseo nocturno entre la selva a la luz de las antorchas.

Faro de cultura

Si le gusta la arquitectura, puede conocer la capilla de Guadalupe, en la que se encuentra una hermosa imagen de la virgen de Guadalupe tallada en el tronco de un árbol seco. O puede visitar el cementerio mexicano, que alberga 365 tumbas, ordenadas en una colina con forma de espiral de siete niveles, cuya cima está adornada por cuatro magníficas ceibas que representan los cuatro puntos cardinales.

Si quiere dar paseos por paisajes que parecen sacados de una película de ciencia ficción, puede recorrer el río del Paraíso en lancha. O puede caminar por el lecho marino, que se encuentra por debajo del mar Caribe, utilizando el novedoso casco Sea Trek, que asemeja el casco de una escafandra antigua. También, si lo desea, puede bucear con esnórquel a baja profundidad por los ríos subterráneos. O puede aventurarse más allá y descubrir las profundidades con el curioso sistema Snuba, que combina el esnórquel con el buceo tradicional, aunque sin chaleco, y deja el tanque de oxígeno en la superficie.

También hay una gran oferta de espectáculos todos los días. Como por ejemplo el emocionante show de los Voladores de Paplanta, que deslumbran desde las alturas. Y, en caso de que se encuentre en Xcaret entre finales de octubre y principios de noviembre, estará justo a tiempo para presenciar el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, un evento que rememora a los seres queridos difuntos de los mexicanos.