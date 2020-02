¿Sabe como prevenir el contagio de Coronavirus?

View this post on Instagram

¿Cómo protegerse del coronavirus? La pregunta surge una y otra vez ante la expansión del brote que se originó en China y que ya se encuentra en otros 33 países, según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado este martes. Una de las cosas que más alarma crea es que, a diferencia del SARS o el ebola, el virus bautizado covid-19 puede transmitirse de persona a persona, antes de que estas manifiesten síntomas. Por esta razón, tomar medidas de prevención es más vital que nunca. Y, de acuerdo con la OMS, lo más efectivo es implementar medidas simples de higiene como lavarse bien las manos. ¿Y qué hay de las mascarillas quirúrgicas que tanto se ven en los lugares donde se encuentra el brote? Los virólogos son escépticos respecto a su real efectividad en contra de los virus que hay en el aire. #Coronavirus #Covid19 #OMS #Salud #Prevención #BBCMundo