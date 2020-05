¿Qué angustias están viviendo los niños y niñas?

"¡Me siento sola!"

Han transcurrido hasta el momento un poco más de 40 días de aislamiento social por motivo de la emergencia sanitaria que se derivó del COVID 19. Sin lugar a duda, diversos han sido los cambios a los que, como sociedad, nos hemos tenido que enfrentar en menor o mayor medida. Cambios que no han sido exclusivos a un grupo de edad. En ese sentido, tanto adultos como jóvenes, niños y niñas han realizado modificaciones en sus rutinas del día a día, así como en el ámbito social, familiar, e incluso, educativo. Es por ello, que el día de hoy queremos dirigir nuestra atención a un grupo que aún se encuentra en desarrollo, no sólo a nivel físico, sino también, emocional. Nos referimos a los niños y niñas de nuestra sociedad. Y es entonces, que nos permitimos invitarte a algunos cuestionamientos:

¿Conoces cómo se encuentra la salud emocional actual de tus hijos (as)?, ¿Conoces qué sienten los niños y niñas cercanos a ti, con respecto a la emergencia sanitaria?, ¿Qué emociones han experimentado los niños y niñas de tu casa a lo largo de la presente cuarentena? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué los angustia?

Al permitirnos conocer las experiencias, emociones y percepciones de algunos niños, niñas y adolescentes, esto es lo que nos han compartido:

Niña de 5 años de edad dice: "Estoy triste por no poder ir a la escuela, extraño a la Miss y a mis compañeros".

Niña de 9 años de edad, dice: "Siento miedo de lo que está pasando", "Tengo miedo de perder a

algún familiar".

Niña de 10 años de edad, expresa: "Extraño a mis amigos, hace mucho tiempo que no los veo, y en este tiempo tampoco me he reunido con mi familia".

Niña de 11 años de edad, refiere: "Me siento sola".

Adolescente de 16 años con Trastorno del Espectro del Autismo, comenta lo siguiente: "Los virus tienen caducidad. Esto me recuerda a una película que se llama: pandemia o virus".

Los testimonios compartidos dejan en evidencia que la incertidumbre, la angustia, así como los sentimientos de añoranza por los seres queridos no son exclusivos de un grupo de edad. Por ello, es importante llevar a cabo algunas acciones que nos permitan acompañar a la niñez durante la presente emergencia sanitaria, en cuanto a la salud emocional corresponde. De tal forma que, si aún no te has dado la oportunidad de conocer cómo está tu hijo o hija, qué le angustia y qué piensa de la situación, o si bien, identificaste esto al inicio de la emergencia, pero ya han transcurrido varias semanas sin que hayas vuelto a abordar el tema nuevamente, quizás sea el momento de acercarte a él o ella.

Para ello, te invitamos a que dicha exploración se lleve a cabo en una atmosfera de tranquilidad tanto para el niño o la niña como para quien se acercará con él o ella. Hecho esto, lo siguiente es explorar las emociones, percepciones y/o sensaciones de los infantes; esto deberá de llevarse a cabo por los adultos más cercanos y de confianza para él o ella. El adulto a cargo del infante habrá de validar lo que los niños y niñas expresan. Es decir, evitar minimizar sus miedos y/o angustias; y en su defecto, hacerle saber que entiende lo que le expresa.

Incluso, en algunos casos, permitirse compartirle algunos de los miedos con los que usted coincide, siempre y cuando, se encuentre en control de sus propias angustias, a fin de no dirigir un mensaje confuso o ambiguo al niño o niña.

Los niños valoran la sinceridad de quienes se dirigen a ellos.

Asimismo, este tipo de encuentros serán los idóneos para proporcionar información clara, concisa y comprensible para el infante con respecto a la emergencia sanitaria. Es importante respetar y cuidar, en todo momento, la edad cronológica del niño o la niña, y por supuesto, su maduración a nivel emocional.

Por otro lado, apremia hacer uso de la creatividad y la flexibilidad en razón de acercar a los niños y niñas a sus seres queridos, incluyendo a familiares y amigos. Ya que, en los testimonios queda en evidencia los sentimientos de añoranza que los infantes experimentan. En este sentido, la tecnología puede ser un aliado importante. Con esto, invitamos a la comunidad a acercar a sus hijos e hijas con sus seres queridos haciendo uso de los medios digitales, video llamadas, entre otros, incluso, propiciar juegos con familiares por medio de plataformas digitales que lo permitan. En razón de atender sus sentimientos de añoranza por quien, para ellos, son sus seres significativos.

Realizar este tipo de acompañamiento con los niños y niñas no sólo les brindará la oportunidad de transitar la presente emergencia sanitaria emocionalmente más estables, sino que, del mismo modo, les permitirá el desarrollo de habilidades necesarias para una adecuada salud emocional a mediano y largo plazo. De ahí que, resaltamos la importancia de la expresión de las emociones, la validación de estas, evitando los juicios como: buenas o malas, y en su defecto, aceptándolas como parte de sí mismos. Para posteriormente cuestionarlos, en relación con ¿qué necesitan? Habilidades de índole emocional que, sin lugar a duda, podrán poner en marcha a lo largo de su vida cuando de enfrentar situaciones de difícil manejo se trate.

En espera de que la lectura te haya sido de utilidad, nos despedimos con la siguiente interrogante: ¿Qué le angustia a tu hijo (a)?