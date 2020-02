Ciudad de México, 24 de febrero de 2020. A partir del brote de una nueva cepa de coronavirus en China, y la alerta sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas alrededor del mundo están aumentando las medidas de protección para ellos, y también para sus mascotas. Pero ¿realmente necesitan preocuparse de perros y gatos esparciendo el virus? ¿Qué información es real y cuál no?

Consultamos a una experta de DogHero, para conocer más sobre el tema y poder tomar las medidas adecuadas. Thais Matos, veterinaria especialista, destaca 4 puntos clave:

Existen distintos tipos de coronavirus, y se identificaron por primera vez en humanos en la década de los 60s.

De acuerdo con la OMS, los coronavirus son una amplia familia de virus, que pueden causar distintas afecciones desde un resfriado común, hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

Estas infecciones suelen presentar cuadros de fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.

Investigaciones han demostrado que el SARS-CoV se transmitió de la civeta a los humanos y el MERS-CoV del dromedario a los humanos.

Hay variantes de coronavirus que sí pueden afectar animales domésticos

Existe un amplio grupo de coronavirus que afectan a especies mamíferas como humanos, perros, gatos, vacas y murciélagos. En estos casos se trata de enfermedades con repercusiones respiratorias o gástricas propias de cada especie y, en la mayoría de los casos, tratables y curables.

De acuerdo con Affinity, hay dos tipos de coronavirus que provocan enfermedades en perros: 1) El "respiratorio canino", producido por diferentes virus que pueden actuar aislada o sinérgicamente, produce fundamentalmente infección de vías respiratorias manifestada como una tos potente. 2) El coronavirus entérico canino, se caracteriza por la presencia de diarrea, vómito en algunos casos, pérdida de apetito y letargia. Normalmente son cuadros leves y los perros se recuperan espontáneamente en un periodo de entre 8 y 10 días. En ambos casos, no existe un tratamiento específico, se atienden los síntomas que causa, por lo que cobra especial relevancia la prevención.

Hasta el momento, NO hay evidencia de que animales domésticos pueden infectarse con coronavirus COVID-19.

De acuerdo con la OMS, actualmente no hay evidencia de que las mascotas u otros animales domésticos puedan infectarse con este nuevo coronavirus. Además, no se ha comprobado que las mascotas u otros animales domésticos puedan ser una fuente de infección para las personas con el nuevo coronavirus.

Es importante prevenir, y estar atentos, pero NO alarmarse

Hasta el momento no se reportan casos de coronavirus COVID-19 en México, por lo cual el riesgo es bajo, y su transmisión actualmente se tiene identificada sólo entre humanos y no hay evidencia de que los animales domésticos puedan infectarse y enfermarse por este nuevo coronavirus. Estas situaciones evolucionan rápidamente, por lo que es importante estar pendientes de la información como se actualiza, en el caso de animales, una excelente fuente es la Organización Mundial de Sanidad Animal.

"Es importante no entrar en pánico y por ahora mantener los cuidados esenciales para proteger a nuestros compañeros peludos de enfermedades y virus, las medidas de higiene y prevención son la mejor defensa", comenta Thaís Matos, veterinaria de DogHero la comunidad de servicios para mascotas más grande de América Latina y añade "ponerle una máscara en el hocico a tu perro podrá hacerte sentir mejor, pero no tiene sentido ni lo va a proteger, en estas situaciones, donde algo nos asusta o preocupa, lo mejor es informarse y saber qué preocupaciones están fundamentados y cuáles no".

Higiene y prevención: las cepas de coronavirus canino se transmiten y desechan a través de las heces, siendo el contacto fecal-oral la principal vía de contagio. Por ello es necesario mantener limpios sus espacios, juguetes, ropa y cama; de igual forma, aplicar todas sus vacunas a tiempo ayuda a mantener su sistema inmune en buen estado. Los cachorros necesitan tener un cuidado especial respecto a su alimentación, pues son más susceptibles debido a sus sistemas inmunes y digestivos inmaduros.

Vacúnalos: el consejo permanente es cuidar y prevenir riesgos en nuestras mascotas en todo momento. Esto se puede realizar a través de la vacunación de manera anual (Vacuna V8 o V10 para perros) de acuerdo con la recomendación del veterinario.

Es importante recalcar que: Las vacunas de coronavirus canino disponibles en algunos países, están destinadas a proteger contra infección por coronavirus entérico y NO para protección contra infecciones respiratorias. Los veterinarios NO deben usar tales vacunas ante el brote actual pensando que podrían proteger contra COVID-19. No hay ABSOLUTAMENTE NINGUNA evidencia de que las vacunas comerciales actuales puedan prevenir o tratar el COVID-19, ya que los virus entéricos y respiratorios son variantes claramente diferentes de coronavirus. Actualmente NO hay vacunas en ningún mercado para la infección respiratoria por coronavirus en perros. [Información del WSAVA Vaccination Guidelines Group].