Personas hipertensas suelen no cambiar su estilo de vida

Tijuana B.C. 22 de agosto.- De manera frecuente las personas que son diagnosticadas con hipertensión arterial, suelen no modificar sus estilos de vida en beneficio de su salud, manifestó el médico José Bruno Roldán Melo.

El director de la Clínica Melo, comentó que aún a pesar de tener una condición de salud delicada es frecuente que quienes son diagnosticados con la llamada enfermedad silenciosa no mejoren sus hábitos.

"Eso trae como consecuencia que la mayoría de las personas que empiezan con un medicamento para la presión lo tomen de por vida, ya que no cambian sus hábitos, no hacen ejercicio, no disminuyen el estrés y no mejoran su alimentación", expresó.

Aunado al mal cuidado que se tiene de la enfermedad, agregó que también suele ser diagnosticada tarde al ser confundida con otros padecimientos.

Dolor de cabeza, insomnio, estrés, irritabilidad, e hiperactividad son algunos de los síntomas de la hipertensión, que según las estadísticas suele ser más común en los hombres y que ocasiona tener un corazón grande y graso, señaló el médico.

Roldán Melo, mencionó que es recomendable que las personas mayores de 30 años se revisen la presión cada 3 meses, pues es frecuente que a partir de esa edad se sufran infartos como consecuencia de la hipertensión arterial.