La historia del VIH/SIDA

Infórmate, previene y no discrimines a las personas con VIH/ SIDA

Tijuana.- Hablar de VIH/SIDA es atemorizan te porque se cree que es signo de muerte y de no poder llevar una vida normal, sin embargo, la educación, información y avances médicos te dicen lo contrario.

En está línea del tiempo te contaremos los sucesos históricos sobre esta condición de vida.

1981.- En este año se emitió la primera alerta sobre está enfermedad, cuando médicos estadounidenses encontraron a un grupo de hombres que tenían padecimientos similares y poco comunes

1982.- Se le dio el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Los principales casos eran detectados en personas con droga-dicción, homosexuales y receptores de transfusiones de sangre.

1985.- El primer actor en morir de SIDA fue Rock Hudson

1987.- Se crea el primer antirretroviral el cual ayuda a que no se replique el VIH dentro del organismo

1990.- Surge la Ley Nacional del Sida en la República Argentina, para disponer que la lucha contra el SIDA es de interés nacional e investigar los agentes que causan la enfermedad, su diagnóstico, prevención y tratamiento, así como la asistencia y rehabilitación. También impide sea marginado el afectado y se propagan campañas de concientización

1994.- Logran reducir la transmisión vertical. Esto quiere decir que bajan los índices de riesgo de contagio a niños durante la gestación del embarazo

1996.- Surge el programa ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas) con el objetivo de fortalecer la respuesta que estaban dando las Naciones Unidas al sida

2001.- Crean medicamentos genéricos para el tratamiento de la enfermedad

2002.- Nace el testeo en 20 minutos

2007.- Dan tratamientos preventivos para las personas con alto riesgo de contagio de VIH, siendo todo un éxito; de las 400 personas que se les realizó la prueba, solamente 2 se contagiaron por no tomar el medicamento de forma adecuada

2012.- "Paciente Berlín", así se le denomino al paciente que se sometió a un trasplante de célula madre para erradicar la leucemia mieloide aguda, la cual es un co-receptor para la infección del VIH-1, lamentablemente resulto ser muy agresivo y sin éxito

2017.- La mitad de la población contagiada se encuentra en tratamiento

2019.- Existe un segundo paciente que se somete al trasplante de células madres sin tanto riesgo como el anterior y al parecer esta vez si eliminan el virus por completo. No obstante, los médicos aún no quieren declarar si es o no un éxito, hasta después de un tiempo de observación y análisis para determinar si fue eliminado en su totalidad.