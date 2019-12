Issstecali promueve prevención del VIH-SIDA

TIJUANA.- El Gobierno del Estado a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), hace un llamado a su derechohabiencia para tomar en cuenta las medidas preventivas para evitar contraer el virus del VIH – SIDA.

El director General del ISSSTECALI, Odilar Moreno Grijalva, explicó que el 100% de los casos detectados con el virus dentro del Instituto, se encuentran bajo un exitoso tratamiento médico, que permite a los pacientes vivir muchos años con una muy buena calidad de vida.

Asimismo, informó el 95% de las formas de contagio del VIH son prevenibles, por lo que pide a la derechohabiencia evitar prácticas que ponen en riesgo la salud como son:

· Tener relaciones sexuales sin preservativos.

· Compartir agujas y jeringas para inyectarse.

· Recibir transfusiones de sangre, trasplantes de órganos y tejidos que estén contaminados con VIH o SIDA.

· Realizarse tatuajes y perforaciones corporales con agujas contaminadas por VIH o SIDA.

· En caso de mujeres infectadas con el virus que estén embarazadas o amamantando a su bebe, informar a su médico para tratar de proteger al producto.

· Educar sexualmente a nuestros jóvenes para tomar en cuenta las medidas preventivas.

Explicó el funcionario que el VIH se contagia a través de fluidos corporales, no se reproduce fuera del cuerpo humano y no puede contagiarse por aire ni por agua, tampoco a través de picaduras de insectos, ni por contacto casual como darse la mano o compartir platos; el virus tampoco se contagia por besos en la boca y no hay casos documentados de contagios por lágrimas o sudor.

Por último, el doctor Odilar Moreno informó que ISSSTECALI tiene la capacidad de brindar el tratamiento y monitoreo de laboratorio al 100% de los derechohabientes que pudieran ser detectados con el virus y hace un llamado a quienes han iniciado con su vida sexual a practicarse una vez al año el examen de detección en su unidad médica correspondiente.