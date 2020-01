"IMSS no tiene desabasto de medicamentos", afirma Zoe Robledo

La mayoría de los casos fueron atendidos con brevedad

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9.- No surtir alguna receta médica o demorar en la aplicación de una o varias quimioterapias, no significa un desabasto de medicamentos en el IMSS, afirmó su director general, Zoe Robledo Aburto.

"No hay desabasto, no digo que no puede haber recetas rechazadas, de repente sí las hay, una institución que otorga 200 millones de recetas pues siempre tiene algunos grados de porcentajes, pero 1% son miles de recetas, si hubiera desabasto hablaríamos realmente como lo indica la norma, de abajo de 80 o 70% de recetas rechazadas y eso no ocurre".

Luego de dar el banderazo de salida de 20 ambulancias que sustituirán a las que operaban en hospitales del IMSS Bienestar, Zoe Robledo, resaltó que los casos que se han dado a conocer en cuanto a falta de medicamentos oncológicos se han atendido a la brevedad.

"No nos confiamos ni dejamos de estar pendientes, pero una situación de desabasto a partir de estos casos no se puede plantear. Ha habido algunos casos que se han atendido de inmediato, el tema en particular de los medicamentos oncológicos que es dónde ha habido más atención, nosotros lo hemos estado atendiendo todos los días, no quitamos el dedo del renglón, son miles las dosis, los tratamientos que se dan todos los días y no hay un tema en el que se genere una percepción de que no hay esos medicamentos", destacó.

El titular del Seguro Social señaló que la compra consolidada no solo generó ahorros por 7 mil millones de pesos y que ese no es su único fin, sino que permitió que las instituciones de salud pública compraran más y mejores medicamentos para todos los padecimientos.

"La compra tiene una triple eficacia, sino que se compraron más medicinas y con mejor calidad para atender todos los padecimientos, no solo oncología, además se lograron eficiencias económicas y lo buscamos que no le falte medicamento a nadie, pero sí dimensionamos algunos casos que no hacen la realidad del Seguro Social, pero cualquier situación que se presente en cuanto a rechazo de recetas, pedimos a los derechohabientes, que nos lo hagan saber", dijo.