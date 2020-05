Gobernador de BC se congratula por alianza entre Secretaría de Salud y el IMSS contra el COVID-19

Reconoce la representante de la delegación del IMSS a Jaime Bonilla Valdez por su preocupación por la salud de los bajacalifornianos

TIJUANA, B.C. - El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, expresó su congratulación por la alianza entre la Secretaría de Salud del Estado (SS) y la representación regional del IMSS, para conjuntar esfuerzos institucionales en la estrategia implementada para hacer frente a la Emergencia Sanitaria por la Pandemia del Coronavirus en nuestra entidad.

Acompañado por el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, dio a conocer el reporte y actualización sobre del avance del COVID-19 en Baja California, durante la transmisión en vivo que se realizó en las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

En esta ocasión el gobernador Bonilla Valdez, recibió a la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California (IMSS), doctora Desirée Sagarnaga Durante, quien reconoció el trabajo y la estrategia desarrollada por el mandatario estatal en los últimos meses para combatir el COVID-19.

El jefe del Ejecutivo, se congratuló por los esfuerzos en conjunto que existe entre la SS y el IMSS como única fuerza de salud en Baja California. "Con esta alianza entre el Gobierno en Marcha, y las instituciones federales, haremos mejor frente a la emergencia sanitaria y la actualización periódica de datos y cifras del comportamiento del virus en la región", aseveró.

En primer término, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, y la doctora Desirée Sagarnaga Durante, representante del IMSS en la región, expusieron gráficamente los números de casos atendidos en las unidades médicas del Seguro Social, contabilizados mil 77 pacientes confirmados.

De los casos sospechosos, en la institución (IMSS) hay 405 muestras de laboratorio, de las cuales 122 se encuentran en el Hospital La Raza del IMSS, en la Ciudad de México (CDMX) y a más tardar se tendrán los resultados a principios de la siguiente semana.

El secretario de Salud, indicó que las 283 pruebas restantes se están procesando en el Laboratorio Estatal de Salud, lo que significa que en las próximas horas se tendrá la información actualizada en las plataformas de la Secretaría de Salud en el Estado.

Sobre este tema surgió una inquietud en redes sociales, referente a la validez de las pruebas PCR-COVID-19, practicadas en laboratorios particulares. El Dr. Pérez Rico dijo que los resultados de los muestreos cuentan mucho para llevar una mejor pulsación de los casos que presentan en Baja California. Enfatizó que el "Gobierno en Marcha" lleva a cabo el modelo "Centinela", en el que se hacen exámenes al 10% de pacientes ambulatorios, y el 100% a personas hospitalizadas.

Otras preguntas estuvieron orientadas sobre las fechas del posible "aplanamiento" de la "curva epidemiológica" en Baja California. El funcionario advirtió que vienen semanas críticas para la región y la disminución de casos dependerá de algunos factores.

"Primero, si las personas salen de sus casas sin una actividad esencial, podría generarse un nuevo brote; segundo, habrá que permanecer en resguardo domiciliario los próximos 7 días, y no será hasta entonces, que empecemos a ver un descenso de contagios", externó.

La última pregunta fue ¿en qué hospitales se realizan las cirugías a pacientes con diversos padecimientos?, a la que respondió el secretario de Salud que el ISSSTE y el ISSSTECALI, son hospitales "No COVID-19", y solo se practican cirugías de urgencia. "En el caso de las cirugías electivas, se suspendieron por medidas precautorias para que el paciente no se exponga a un contagio de coronavirus. Incluso las recetas y prescripciones médicas, se abastecen por dos meses para que las personas no regresen a consulta en los próximos días".

Por otra parte el titular de la Secretaría de Salud, al contestar una pregunta que se hizo en redes sociales sobre la función que tendrá la Unidad Auxiliar Hospitalaria instalada en el estadio de los Zonkeys de Tijuana, explicó que dicho espacio se habilitó con 50 camas-hospital, tomas de oxígeno, ductos con extractores de aire y rayos ultravioleta para los pacientes recuperados de Coronavirus. Todo esto con la finalidad de desfogar los hospitales COVID-19 en Tijuana, y tener más camas disponibles para pacientes de nuevo ingreso.

Aunando a estos esfuerzos, la representante regional del IMSS, Desirée Sagarnaga Durante, detalló que desde que se puso en marcha el "Plan Institucional", encabezado por el director de lMSS, Zoé Robledo, se dio inicio a la expansión hospitalaria, y se acondicionará la próxima semana el estacionamiento de la "Clínica Regional 1" del IMSS en Tijuana, con cerca de 60 camas disponibles, con todo el equipo e insumos, para los pacientes recuperados de COVID-19, también con el objetivo de liberar las camas-hospital en las unidades donde son internadas las personas contagiadas por el Coronavirus.

La Dra. Sagarnaga Durante, indicó que al entrar a la Fase 3 de la Emergencia Sanitaria en Baja California, se han recibido recursos financieros, apoyo de personal médico y especialistas, y se espera que para este fin de semana el estacionamiento de la "Clínica Regional 30"de la ciudad de Mexicali, cubra las mismas necesidades para despresurizar los espacios hospitalarios de pacientes recuperados con 25 camas para su posterior egreso.

El secretario de Salud, Dr. Pérez Rico, dijo que gracias a la gestiones del gobernador Jaime Bonilla Valdez, arribaron 50 ventiladores portátiles más que envió el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con el apoyo de la Secretaría de Marina y Armada de México (SEMAR), para ser distribuidos en los hospitales COVID-19 en Baja California.

De manera inmediata se destinarán 15 respiradores para el Hospital General de Tijuana; 10 para el Hospital General de Mexicali; 5 para el Hospital General de Ensenada; y los 20 restantes quedarán en reserva estratégica, si son requeridos por el IMSS.

En el reporte al corte del al día de ayer (6 de mayo) , se han estudiado 4 mil 442 casos, de los cuales 2 mil 143 dieron positivo. En Tijuana hay mil 102 pacientes; 815 en la ciudad de Mexicali; Ensenada 68; Playas de Rosarito con 30, Tecate 112 casos, y 16 casos San Quintín/ Vicente Guerrero.

Hasta la noche del pasado miércoles 6 de mayo en curso, registraron 327 defunciones (COVID-19) en Baja California. En Tijuana, 222; Mexicali, 77; Ensenada, 11; Tecate, 13; Rosarito, 3; y en San Quintín/Vicente Guerrero un fallecimiento. Lo que se traduce en un promedio de 4.7 muertes por día, y nos coloca como la segunda entidad a nivel nacional después de la Ciudad de México (CDMX), en tasa de mortalidad.

Al día de hoy, se registraron 355 pacientes recuperados de COVID-19 en Baja California, después de 14 días de no presentar síntomas. De estos, 186 son de sexo masculino y 169 del sexo femenino. Corresponden de Mexicali, 151; de Tijuana, 186; Ensenada, 4; Tecate, 13; y Playas de Rosarito, 1. Todos con edad promedio de 40 años.

Finalmente, el Dr. Pérez Rico manifestó en la videoconferencia en vivo, que continua el reclutamiento de médicos y enfermeras. Para mayor información, los profesionistas interesados en participar con el Sector Salud en esta Emergencia Sanitaria, comunicarse al teléfono (686) 559 58 00, extensiones 4675, 4520,4518 y 4521.