Firma convenio de colaboración hospital de salud de museo del trompo

Pacientes menores de edad disfrutarán de paseos guiados

Tijuana, Baja Cfa.- Como parte de sus actividades de vinculación con la sociedad, este día el Hospital de Salud Mental de Tijuana A.C. firmó un convenio de colaboración con el Museo del Trompo y Museo Ámbar de Tijuana, así lo informó su Titular, el Dr. José Gpe. Bustamante Moreno.

"Para nosotros se trata de un hecho muy importante, ya que tanto el Museo el Ámbar y Museo el Trompo son dos iconos de la ciudad en la cuestión cultural y preventiva de las adicciones y al unir esfuerzos podremos hacer grandes acciones para beneficio de nuestros pacientes menores de edad".

Bustamante Moreno indicó que con esta firma de convenio el Hospital de Salud Mental busca resaltar que en la rehabilitación de un padecimiento mental no sólo es el tratamiento médico una parte fundamental, sino una serie de factores, como lo es la familia, actividades culturales, deportivas, entre otras.

Por su parte el Dr. Israel Castro, Paidopsiquiatra, Jefe del área de Hospitalización de Niños y Adolescentes del Hospital de Salud Mental de Tijuana A.C., mostró su beneplácito con esta acción, la cual no solo vendrá a beneficiar a los niños, sino a sus familias "El arte se considera una actividad que expresa ideas, emociones, luego entonces se buscan alternativas parar que estos pacientes vean que no sólo es necesario un tratamiento a nivel farmacológico o a nivel uno a uno como es en la Psicología, sino también en comunicar, expresar y entender lo que otra persona ha logrado pasar y haya transmitido, de ahí la importancia que vivan de cerca estos lugares que buscan a través de las interacciones transmitir, lo que ayudará a una prevención y es que, no podemos prevenir si no transmitimos y no podemos transmitir si no vemos al otro".

El primer paseo guiado se realizara este próximo viernes 30 del mes en curso y será en el Museo del Trompo y con el grupo de pacientes asistirán enfermeros y el Médico Psiquiatra, previamente con el consentimiento firmado por sus padres de familia.

Por último, Bustamante Moreno informó que el Hospital ofrecerá precios especiales a los empleados y familiares de dichas Asociaciones, ya que nadie sabe cuando necesitará un servicio de salud mental.