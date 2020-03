Exhorta PRO ONCAVI a prevenir el cáncer cervico-uterino "CACU"

El segundo tipo más común de cáncer en la mujer mexicana

Tijuana, Baja Cfa., Marzo 26 de 2020.- Hoy 26 de marzo se conmemora el día Mundial de la lucha contra el Cáncer Cervico-Uterino "CACU", el cual sigue siendo el 2do. tipo más común de cáncer en las mujeres mexicanas y que se presenta con mayor frecuencia en las regiones menos favorecidas de nuestro país, en aquellas comunidades relegadas a donde la información y los servicios médicos no fluyen igual que en las zonas urbanas, , así lo expresó el Especialista en Oncología Médica y Presidente de Pro Oncavi A.C., Dr. Homero Fuentes de la Peña.

"Por supuesto el CACU no es exclusivo de las zonas rurales, claramente hay zonas urbanas y personas de alto riesgo también, como quienes tienen múltiples parejas sexuales, quienes no usan condón, o se dedican al sexo servicio y/o tienen prácticas no convencionales. Curiosamente la prevención y detección oportuna del CACU y está plenamente difundida, pero desgraciadamente en México esta prevención y detección oportuna también es muy deficiente"

Fuentes de la Peña informó que el Virus del Papiloma Humano "VPH", es una serie de virus donde al menos hay 8 potencialmente productores de cáncer, especialmente cáncer en el cuello del útero que por supuesto, de no tratarse, acabará con la vida de muchas mujeres ya que al menos el 90% de los casos de CACU se asocian a la infección previa por el VPH, por lo que en esencia se trata de una enfermedad de transmisión sexual, donde tradicionalmente el varón se comporta como el portador muchas veces asintomático que enferma a la mujer al contagiarla con el virus, cierto es que en fechas recientes, cada vez vemos con mayor frecuencia hombres y mujeres también, con otros tipos de cáncer en otras localizaciones anatómicas (boca, lengua, laringe) y asociados a este VPH y relacionados a una gran diversidad de prácticas sexuales de riesgo.

Por último invitó a las mujeres a realizarse el papanicolau y/o la colposcopia al menos cada 2 o 3 años a partir del inicio de su vida sexual, y así ayudar a prevenir la mortalidad, gracias a un diagnóstico temprano.

"Ciertamente en estos momentos estamos invadidos de información, de recomendaciones y de miedos por una pandemia provocada por un coronavirus y con ello todos nos sentimos vulnerables, sin embargo en esta inercia nos preocupamos y nos ocupamos solamente de la enfermedad "de moda" y es una realidad que otras enfermedades siguen y seguirán latentes, incluso las enfermedades de origen viral que son mucho más frecuentes que el coronavirus, y esto sin minimizar por supuesto la pandemia existente por el SARS-CoV-2 (COVID-19) y el gran impacto que ha tenido en el mundo entero, por ello invito a todas las mujeres a no dejar de lado sus exámenes de rutina, como lo es su Papanicolaou y su revisión de mamas"