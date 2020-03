Es importante activarse físicamente en casa

Para mantener en función correcta el sistema inmune en el actual entorno.

Mexicali, B.C., jueves 26 de marzo de 2020.- Cuidar la salud física y mental es importante durante este periodo de contingencia generado por el COVID-19 y esto se puede lograr a través de la activación física o el deporte, los cuales se pueden hacer en casa. El maestro Juan Carlos Borbón Román, catedrático de la Facultad de Deportes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), indicó que en este momento es muy oportuno continuar o iniciar con la actividad física y mantener en función correcta el sistema inmune.

"Lo primero que tenemos que considerar es que estar en cuarentena es un método efectivo para prevenir o limitar la transmisión de un agente infeccioso, en este caso el coronavirus. Es probable que la estadía prolongada en un mismo lugar pueda conducir a un aumento de los comportamientos sedentarios", manifestó.

Dichos comportamientos pueden ocasionar aumento de niveles de azúcar, triglicéridos, colesterol, estrés, ansiedad, entre otras problemáticas, lo que conduce a un mayor riesgo de empeorar la salud de las personas que padecen enfermedades crónicas como la diabetes, el colesterol alto, hipertensión, obesidad y síndrome metabólico.

De acuerdo con la OMS y en situaciones normales, para los niños y jóvenes de 5 a 17 años se recomienda invertir como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, mientras que en los adultos de 18 en adelante se sugiere dedicar como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o una combinación, teniendo ciertas consideraciones para los adultos mayores de 65 años.

"Sin embargo, bajo la contingencia, lo más recomendable es realizar ejercicios que sean con el propio peso corporal como subir y bajar escaleras, siempre y cuando no sean de un edificio que se comparta con varios inquilinos", señaló el maestro Borbón Román. Agregó que se pueden hacer abdominales, de preferencias aquellas que son estáticas o de contracción isométrica como las planchas, lagartijas y sentadillas, ya que con ellas se corre menos riesgo de sufrir una lesión y tener que ir al médico.

Señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no tiene protocolos o recomendaciones para la realización de actividad física al aire libre en contingencias sanitarias como esta, pero que ya varios países han pedido a sus habitantes que no salgan. Desde su perspectiva como profesional de la salud, también recomendó no salir para ejercitarse y así evitar lo más posible la propagación del virus. "Considero que se pueden aplicar muchas opciones de actividad física dentro de casa y esperar a que esta situación pase".

"Nos hemos dado a la tarea de buscar información pertinente para emitir recomendaciones que hagan más llevadera esta cuarentena", señaló el maestro Borbón Román. Próximamente se estarán publicando algunas rutinas básicas de ejercicios en los medios oficiales (*) de la UABC para quien desee seguirlas.

Aviso de UABC

A medida que esta contingencia evolucione y en coordinación con las recomendaciones emitidas por las instancias gubernamentales federales y estatales, se adaptarán las acciones que la máxima casa de estudios ha implementado para salvaguardar la seguridad de la comunidad universitaria y continuar con las actividades académicas, principalmente. Por ello, se solicita a la comunidad universitaria estar al pendiente de la información emitida por la UABC a través de sus medios oficiales, así como seguir las recomendaciones de higiene de los organismos de salud.