El valor de la vacunación en el mundo

Se calcula que cada año la inmunización evita entre 2 y 3 millones de muertes.

Cada año miles de personas sufren problemas graves de salud, algunas personas son hospitalizadas incluso algunas mueren de padecimientos que son prevenibles por vacunación. Hay vacunas que deben reforzarse en la edad adulta . Se piensa que las vacunas son exclusivas de la infancia y que las aplicadas nos protegerán para el resto de nuestros días, pero en algunas de ellas la inmunidad disminuye con el tiempo y, es necesario aplicar nuevamente un esquema de refuerzo.

Cuando un alto porcentaje de una comunidad está vacunada, es menos probable que pueda haber un brote o epidemia ya que la mayoría de la población esta protegida. Optimización del presupuesto. Las enfermedades infecciosas además del deterioro de la salud por la enfermedad y posibles secuelas, incluye el pago de medicamentos y honorarios de médicos, las ausencias laborales o escolares, el cuidado del enfermo; estos factores se ven reflejados en la economía familiar, comunitaria y del país.

Hay vacunas que no existían hace diez o quince años, se han desarrollado nuevas vacunas para la prevención de enfermedades que hasta hace poco eran consideradas no prevenibles mediante la administración de estos biológicos, tales como el cáncer cervicouterino, varicela, herpes zóster; por otro lado también se han mejorado vacunas contra enfermedades que hoy consideramos poco frecuentes en México, como la tos ferina, el sarampión o parotiditis; y afortunadamente se están desarrollando otras vacunas que en el futuro tendremos la oportunidad de utilizar para prevenir enfermedades infecciosas.

Para 2019 la OMS presentó los 10 retos de la salud mundial y uno de los que incluye es la postura de algunos grupos en relación con la resistencia a la inmunización, postura que desafortunadamente ha ido en aumento a nivel mundial y urge tomar acciones para cambiarla. También informó que, para este año, tiene el objetivo ampliar la cobertura de la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) para impulsar la eliminación del cáncer cervicouterino a nivel mundial.Es importante destacar que la vacunación no solo evita el padecimiento, complicaciones e incluso en algunos casos muertes asociadas a enfermedades infecciosas como la neumonía, la diarrea, la tos ferina, el sarampión, varicela o la poliomielitis, sino que también la prevención de las enfermedades hace posible el crecimiento de las naciones en otros aspectos como la educación y el desarrollo económico, al mantener una población sana.Otro punto que es relevante destacar es considerar que la vacunación no es exclusiva de la infancia, es una estrategia de prevención que se debe realizar a lo largo de la vida y estás son algunas razones por las que debe hacerse:En el sistema de salud de México contamos con una cartilla de vacunación que cubre las necesidades de prevención en las distintas etapas de la vida, sin embargo, hay vacunas que no están incluidas dentro de la misma y que la actual globalización nos prende una alerta para revisar si no deberíamos considerar la inclusión de nuevas vacunas.Es necesario mantener una comunicación directa con su médico de confianza para complementar la protección con aquellas vacunas que no están disponibles en el sector público pues nos garantizan una mejor calidad de vida, especialmente en los adultos.