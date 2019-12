Crecen los casos de SIDA en jóvenes de 15 a 24 años en México

Existen en el mundo 20.9 millones de personas infectadas: OMS

Ciudad de México a 03 diciembre de 2019.- Inicia la década de 1980 y una nueva oleada de géneros y ritmos sacude el ambiente musical de la época. Surgen grandes éxitos como Billy Jean del Rey del Pop, Michael Jackson, la icónica Like a Virgin de Madonna y cómo olvidar el emblemático video de I Want to Break Free de Queen donde Fredy Mercury y otros integrantes de la agrupación aparecieron personificados de mujeres, causando tanto revuelo que la cadena MTV lo censuró y lo transmitió hasta 1991.

En México ya sonaban personajes como Luis Miguel, Flans, Timbiriche, entre otros. Comenzó una época donde el auge informático significó nuevos descubrimientos y acercamientos con otros contextos. El años de 1983 fue significativo en términos médicos ya que se presentó el primer caso de SIDA en México, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; sin embargo, no se tenía conocimiento del tipo de enfermedad que se estaba propagando por el territorio y es hasta 1985 que el gobierno mexicano reconoce la presencia de este virus.

Actualmente, de acuerdo a los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen en el mundo 20.9 millones de personas infectadas, de las cuales según ONU Mujeres el 51% son féminas. Otro dato alarmante es que se ha registrado un incremento de este padecimiento en edades de los 15 a los 24 años.

De 1983 al segundo trimestre de 2019, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA) tiene registrados en México 207 mil 369 casos, de los cuales 17 mil 130 fueron nuevos casos presentados en 2018, de estos el 62.85 por ciento fueron casos de VIH, mientras que el 37.14 por ciento de los casos fueron SIDA. Tan solo en la Ciudad de México durante el segundo trimestre de 2019 se reportaron 206 casos, 186 de los reportados fueron hombres y 20 mujeres.

Resulta alarmante que desde el 2018 se incrementaron los casos de SIDA en México en edades de los 15 a los 24 años, sobre todo en la población masculina donde se reportaron 949 casos con una incidencia de más de ocho personas por cada 100 mil habitantes y en el caso de las mujeres se registraron 113 casos con una incidencia de una por cada 100 mil, de acuerdo con datos del CENSIDA. La mayoría de estos jóvenes pertenecen a la generación de los millenials, los cuales parece que creen menos en que se puedan contagiar y muchos de ellos tienen prácticas sexuales no seguras y es ahí donde se dan los más altos índices de contagio, puntualizó el Dr. Gustavo García, Cardiólogo y especialista en Medicina Crítica en Obstetricia del Hospital DioMed.

De la identificación del primer caso de SIDA en México a la fecha han pasado 36 años; sin embargo, el contagio sigue latente; en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, el Hospital DioMed exhorta a la población joven del país a realizarse chequeos periódicos para descartar cualquier posibilidad de contagio, además de ejercer su sexualidad con prácticas responsables que no los dañen en ningún rubro de su vida.