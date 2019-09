"Comparemos medicamentos en cualquier parte del mundo"

MAXCANÚ, Yuc., septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Al comparar a los distribuidores de medicinas con "huachicoleros", el presidente Andrés Manuel López Obrador les advirtió que si no ofrecen precios justos, "sin moches" y con utilidades razonables, comprarán los medicamentos en cualquier parte del mundo.



Durante su recorrido número 59 a un hospital rural del IMSS, López Obrador reclamó que al igual que quienes se dedican al robo de combustible, los distribuidores de medicamentos quisieron jugar a las vencidas con su administración.

"Hoy en la mañana llegó el primer cargamento de medicamentos desde Francia para los niños con cáncer y vamos a comprar los medicamentos en cualquier parte del mundo, nada de sabotaje, ya se acabó la corrupción", afirmó.



Ante el gobernador yucateco Mauricio Vila, el Gabinete de Salud, personal médico y enfermería, el titular del Ejecutivo aseguró que no dará un paso atrás y quien quiera hacer negocio con su administración está permitido, pero con utilidades razonables.

"Es que estos eran unos voraces, y la única justificación que dan es que entregaban 'moches', para tener esos contratos; es decir, tenían que sobornar a las autoridades y eso ya no se permite. Vamos a seguir comprando los medicamentos en México si dan precios justos y hay utilidades razonables, nada que vamos a comprarlos a 200 o 300% de lo que lo valen en los laboratorios.

"¡Ah!, pero si no quieren así, si van a sabotear para que no tengamos los medicamentos, los compramos en el extranjero, porque la salud del pueblo de México es primero", advirtió.