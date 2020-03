Casos confirmados de coronavirus en México

La Secretaría de Salud confirmó otros tres importados.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Salud confirmó otros tres casos importados de coronavirus en México, lo que no supone una emergencia nacional o de salud, afirmó Hugo López - Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Detalló que los tres casos importados son hombres de 35, 41 y 59 años respectivamente, todos viajaron a una convención a Bergamo, Italia, donde mantuvieron contacto con un caso confirmado de Covid-19.

Los otros dos casos son el hombre de 41 años que permanece aislado en Sinaloa y su compañero de viaje no tiene síntomas por lo que no se considera caso importado.

El tercer caso positivo es un paciente de 59 años que no es familiar de los otros casos confirmados, sino que viajaron a Italia a una convención. "Los tres tienen síntomas leves y por eso se prefirió tenerlo en su domicilio con su familia mientras se confirmaba, pero el aislamiento se va a mantener", señaló.

Los otros casos

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, confirmó el primer caso de coronavirus en la entidad; se trata del caso de una joven de 20 años que provenía de Italia, con lo que suman 4 los infectados.

El mandatario estatal detalló que el caso se presentó en el sector de salud privado de Torreón y ya fue certificado por el sistema de salud nacional.

"Es una mujer de 20 años, la cual entre enero y febrero estuvo en Milán, Italia. Llegó el martes 25 de febrero, a los dos días inició con los síntomas y venían con otros dos jóvenes que estamos buscando entre el gobierno federal y el nuestro para hacer la revisión necesaria", informó el gobernador.

La joven había viajado de México a España, luego a Milán, Italia, y de regreso a nuestro país. Refirió que en las revisiones del aeropuerto no hubo atenciones porque la joven no presentó ningún síntoma y aseguró que la paciente y su familia están controlados, por lo que pidió a la sociedad no alarmarse.

Añadió que el cerco sanitario consistirá en un aislamiento de 14 días, junto con las personas que trabajan en la casa.

Autoridades estatales indicaron que prácticamente desde que regresó del viaje, la paciente no acudió a otros lugares ni tuvo contacto con más gente. Explicó que el protocolo marca que el aislamiento sea en la propia casa.