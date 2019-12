7 cuidados navideños para tu perrito

La época decembrina comenzó, con ello vinieron adornos, árboles de Navidad entre otros productos o actividades que pueden poner en riesgo a las mascotas, como las series, esferas de cristal y alimentos dañinos. Por ello todo dueño responsable debe saber cómo prevenir accidentes y procurar el bienestar de su perro.

Ciudad de México. Miles de mexicanos decoran sus hogares para recibir la Navidad junto con su familia. Es una época llena de amor y diversión, pero si no se cuenta con supervisión y cuidados adecuados, estas festividades pueden alterar o poner en riesgo la salud de tu perro.

Los riesgos para los canes en esta temporada son diversos, lo ideal es tener una Navidad y Año nuevo lleno de felicidad, por tanto, debes anticiparte a la curiosidad nata de los cachorros por las series de luces y esferas de vidrio, así como a cambios de clima, abuso de alimento o dejarlos solos por tiempos prolongados.

Para que tu lomito se la pase muy bien en Navidad, Thaís Matos, veterinaria de DogHero, la comunidad de hospedaje para perros y de amantes de las mascotas más grande en Latinoamérica, recomienda estos 5 cuidados básicos:

Las esferas de cristal implican también un riesgo importante, pues la ruptura puede herir su hocico, almohadillas de sus patas y otras partes de su cuerpo. Considera sustituir el material por plástico e incluso, puedes decorar con encaje, listones y materiales reciclados.

Para mantener a tu perro calmado, acondiciona un espacio o habitación donde los estallidos no se escuchen tan fuerte, usa el método Tellington Touch de vendaje para que sienta ligera presión y confort en su cuerpo; considera que la forma en la que tú reacciones será una guía: no busques consolarlo antes de que lo necesite, actúa de manera normal ante el ruido, dale tiempo para que asimile la situación y hazlo sentir seguro. La mejor recomendación es #NoUsesPirotecnia y convence a una persona más de no hacerlo.