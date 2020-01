"Ya tendré tiempo de descansar después del 2024", comenta AMLO

El presidente aseguró que su gobierno trabajó mucho durante el 2019 pero redoblaran los esfuerzos en el 2020.

CIUDAD DE MÉXICO, enero 1.- En su primera conferencia matutina del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que después de 2024 ya no aspirará a algún cargo público, "es tiempo de trabajar 16 horas diarias, sin descansos en sábado y domingo, ya tendré tiempo de descansar después del 2024 que finaliza mi gobierno, pues ya no aspiraré a ningún cargo público", anunció.



Mientras tanto, adelantó que este año su administración seguirá dando buen ejemplo "predicaremos siempre con el ejemplo" asentó.

El mandatario compartió sus propósitos del año que inicia, refirió que quiere consolidar la transformación del país. "Pedí un año más y hoy quiero decirles que se sentaron las bases para la transformación y quiero que le vaya muy bien a los pobres que no sufran".

Agregó, que desea que la naturaleza sea benevolente la para que no haya tragedias.



"Esto es una revolución pacífica, no es para trabajar ocho horas y descansar sábado y domingo. Ya tendremos tiempo de descansar", enfatizó.

"Política es tiempo y me da gusto que la gente tenga encendida la llama de la esperanza. Hoy hay optimismo y alegría y la esperanza es una fuerza muy poderosa. Se avanzó mucho en 2019, a pesar de los conservadores, ellos no terminan de ordenarse, están derrotados moralmente", comentó el Presidente.