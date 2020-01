Ya hay dictamen de caso LeBarón: AMLO

Pide a EU no guardar información.

CIUDAD JUÁREZ, Chih., enero 11.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que el FBI, de Estados Unidos, y la Fiscalía General de la República (FGR) ya cuentan con el dictamen sobre el caso del asesinato de las familias LeBarón y Langford, ocurrido en noviembre pasado.



"Al parecer ya tienen ellos [FBI] un dictamen y la Fiscalía, lo mismo, ya se tiene esa información. Estamos actuando de manera coordinada", señaló.



En la Guarnición Militar de esta ciudad fronteriza y acompañado por su gabinete de seguridad, el presidente López Obrador dijo que los tres niveles de gobierno laboran en conjunto para esclarecer la masacre ocurrida el pasado 4 de noviembre.

El político tabasqueño dijo que al FBI se le proporcionó toda la información del caso, luego de que tomaran la decisión de participar en la investigación.



Pide a EU no guardar información. El presidente López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos no guardar información sobre el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien está siendo investigado en ese país, y señalar a los funcionarios estadounidenses implicados en el fallido operativo Rápido y Furioso.



"En el caso de Estados Unidos, y lo digo con todo respeto, porque son autónomos, son independientes, es una nación libre, soberana, y nosotros somos respetuosos de la soberanía de Estados Unidos, porque queremos que respeten la nuestra siempre.



"Pero sería importante que también se buscará llegar al fondo, porque no sólo son autoridades mexicanas, hay también autoridades de Estados Unidos, funcionarios de las distintas agencias que participan en operativos conjuntos. El 'Rápido y Furioso' fue una acción concertada entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y cuando 'Rápido y Furioso' [se llevó a cabo] el que estaba encargado de la seguridad era García Luna, y quien era su contraparte, ¿qué no sabía? porque estamos hablando de la introducción de armas que se aprueba, no se informa. Desde luego que es ilegal, es un operativo de los sótanos, subterráneo, que afectó mucho, estamos hablando de la pérdida de vidas humanas".



Acompañado por su gabinete de seguridad, el titular del Ejecutivo insistió: "Nada de estar administrando la información, detengo a un delincuente, le saco la sopa y doy a conocer lo que me conviene, lo que no afecta a mi gobierno; no. Ya no queremos eso".



El Presidente demandó que se conozca a todos los responsables, tanto de México como de Estados Unidos. "¿Y qué?, ¿no hay responsables o los responsables sólo están aquí, de este lado? ¿Quién autorizó esto allá? ¿Quiénes fueron los responsables?", insistió.

Lista, extradición de César Duarte. El Presidente también informó que el Departamento de Estado de la Unión Americana le comunicó hace 15 días al gobierno mexicano que es procedente la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, prófugo de la justicia.



"Sí procede la extradición. [¿Cuándo?], eso ya no lo sabemos, es información que tiene que ver con el Departamento de Estado y con la Secretaría de Relaciones Exteriores".



López Obrador refirió que se repuso la solicitud de extradición porque estuvo mal planteada por la entonces Procuraduría General de la República.



"Ya se resolvió esto y hay respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos", dijo.

Dicen no a la mina. Durante su gira de trabajo en el Paso del Norte, en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, el presidente López Obrador fue recibido con una protesta contra la instalación de una mina de cobre a cielo abierto en Salamayuca y dos mantas contra la familia LeBarón.



El Jefe del Ejecutivo defendió al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, luego de que sus seguidores abuchearon al panista severamente durante su mensaje, que sólo fue de un minuto con 30 segundos.



López Obrador se refirió a la buena coordinación que tiene con el gobernador, lo que provocó protestas entre los asistentes.

Ante la rechifla y los gritos de "¡Fuera, fuera, fuera!", el Titular del Ejecutivo realizó una consulta a mano alzada, en donde ganó la opción dejar atrás las diferencias, porque, se dijo, la patria es primero.