Votaciones en las elecciones internas del PRI en los estados

En Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí Hidalgo, Sinaloa y Chiapas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio inicio a las elecciones internas para elegir la dirigencia nacional priista.

La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI informó que hasta el mediodía la jornada para elegir a su dirigencia nacional se ha desarrollado con tranquilidad y sin denuncias, con la instalación de 96% de las seis mil 150 mesas receptoras.

Esto es lo que ha pasado y se ha dicho durante las elecciones internas del PRI en los estados.

JALISCO

Antes de emitir su voto para renovar la dirigencia nacional del PRI, el secretario general del partido, Arturo Zamora Jiménez, señaló que sea cual sea el resultado quienes tomen las riendas del tricolor deben asumir el compromiso de desterrar la corrupción de ese instituto político.

"Uno de los errores más grandes fue no alzar la voz en los momentos en que se veía que existía una serie de fallas en muchas administraciones públicas locales y en la administración pública federal; el partido tenía que haber denunciado, incluso, públicamente, actos de corrupción de algunos de sus miembros en las administraciones públicas", indicó.

Negó que la siguiente dirigencia vaya a entregar el partido al presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que, tras la renovación, la fórmula ganadora tendrá que convocar a una asamblea nacional para discutir el futuro del tricolor.

ZACATECAS

En Zacatecas, uno de las entidades gobernadas por el tricolor, hasta el momento no se han reportado incidencias en las 110 casillas que se instalaron en los 58 municipios para realizar la elección interna en que se renovará la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo al padrón que estaba vigente en la elección presidencial del año pasado, las autoridades locales del tricolor han confirmado que el padrón vigente es de aproximadamente 96 mil 400 militantes que pueden salir a emitir su voto.

SAN LUIS POTOSÍ

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elías Pecina Rodríguez, admitió que de las elecciones de este domingo depende la "viabilidad" del PRI como partido para ser contendiente en las elecciones futuras a nivel nacional, "debe ser el primer paso para la reconstrucción del partido".

Lo anterior lo comentó en el marco del inicio de la jornada electoral en San Luis Potosí, el cual inició en calma y con considerable asistencia de militantes a las 119 casillas instaladas en toda la entidad, proceso para el cual están autorizados para votar 126 mil priistas potosinos, esto a pesar de que el padrón que se envió a oficinas centrales originalmente era de 144 mil.

HIDALGO

Carolina Viggiano Austria quien contiende a la Secretaría General del PRI en la fórmula de Alejandro Moreno, rechazó que quieran convertir al PRI en un partido satélite a Morena, no hay manera de aceptar una acusación de esa naturaleza, aseveró.

Consideró que se trata de una estrategia de campaña que promovió una fórmula y nosotros no creemos en estrategias que dividan. No existe posibilidad alguna de que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga en el proceso, "no vale la pena pensar en eso, lo que vale la pena es que el país necesita la visión del PRI".

SINALOA

El gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel declinó comentar el sentido de su voto emitido, en el proceso interno para elegir a la nueva dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para "no generar ruido".

Ordaz Coppel, acudió a votar, en su tierra natal, Mazatlán, externó que los nuevos tiempo, establecen que se tiene que tener un acercamiento continuo con los ciudadanos, con alianzas fuertes, para sacar adelante al país.

En la capital del estado, el excandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida Ochoa, acudió a emitir su voto, en una de las 229 casillas instalada, en donde estableció que este ejercicio, devuelve a los militantes su facultad para elegir en forma directa a sus dirigentes.

CHIAPAS

Militantes del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas, acuden este domingo a las urnas para elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en una concurrencia participativa y pacífica, informó el dirigente estatal Julián Nazar Morales.

El Instituto político en la entidad indicó que para las votaciones internas se instalaron las mamparas y urnas que fueron proporcionadas por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

El PRI –Chiapas reportó que las elecciones de renuevo de su cúpula nacional se realizan sin incidencias, con el seguimiento de la Comisión Estatal de Procesos Internos, como órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos.