SEP: para fin de sexenio se terminarán las cuotas en universidades

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26.- Para el fin de sexenio, las universidades e instituciones de educación superior deberán dejar de cobrar cuotas de inscripción para atender a la instrucción Constitucional de que la educación sea gratuita, dio a conocer el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro.



"Se arrancó este año y el compromiso es que en este sexenio absolutamente toda la educación (superior) sea gratuita en términos de las cuotas. No confundir con otros servicios de las instituciones. Ese va a ser el objetivo: las cuotas, la inscripción. Es lo que vamos a procurar acabar en el sexenio, es un mandato de ley", dijo en entrevista.



La reforma educativa del 15 de mayo de 2019 contempla que para hacer posible que la educación superior sea gratuita y obligatoria, en el sentido de que el Estado mexicano tiene la obligación de proveer espacios a quien quiera estudiar una licenciatura, se debe crear un fondo especial para entregar a las universidades públicas los recursos necesarios para que den el servicio.



Serán 350 millones de pesos los que se destinen este año para para crear el Fondo Federal Especial para garantizar la obligatoriedad de los servicios de Educación Superior, de acuerdo con el presupuesto de Egresos de la Federación que aprobó la Cámara de Diputados para 2020, se destinarán 570 millones de pesos al Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior.



El funcionario federal consideró que en las condiciones económicas actuales, "lo fundamental era cumplir (aunque) hay algunos que creen que todo es dinero". Explicó las universidades de algunos estados como Zacatecas, están participando en la "reestructuración" de la educación a través de cancelar las cuotas escolares o de inscripción.



El fondo se comenzará a repartir entre las universidades más pequeñas o aquellas para las cuales la obtención de recursos a partir de cuotas escolares o de inscripción generan menos de 5% de sus ingresos anuales.



"Algunas instituciones podrán adelantar su colaboración social, y esto es una decisión autónoma, para las cuales no represente un gran costo, podrán decir ´me sumo antes de que me toque a mí´. Estamos en este proceso, no era oportuno. Algunas IES dijeron: con ahorros podemos cubrir lo de las cuotas. Es de ese tamaño".



Sobre el tema, el secretario general de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, consideró que si bien el fondo no es suficiente, hubo un esfuerzo tanto para el subsidio ordinario de las universidades públicas estatales como para arrancar el fondo de gratuidad.



"Es un inicio, es lo importante. La misma Constitución habla de gradualidad, con esto se inicia de forma gradual y lo importante es ver en dónde lo van a asignar la SEP, que tiene instituciones de educación superior que depende directamente de ellos, y ahí es donde debe iniciar".



El pasado 25 de septiembre, los rectores agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) entregaron a la Cámara de Diputados el documento Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Solicitud de Ampliación al Presupuesto de Educación Superior, donde explicaron que se necesitaban entre 5.7 mil millones de pesos y 7.6 mil millones para el fondo de gratuidad de la educación superior para el próximo año.



Esto quiere decir, para cumplir con el mandato constitucional de la Reforma Educativa de que este nivel sea gratuito y obligatorio para todos los jóvenes que deseen estudiar una carrera universitaria, se necesitaba arrancar con esta bolsa e ir incrementándola de manera gradual.