Rodriguez Lozano: "No hay que hacerse bolas"

En relación a la decisión de la TEPJF sobre el mandato de Jaime Bonilla

TIJUANA, B.C.- Amador Rodríguez Lozano, quien es la propuesta para secretario general del Gobierno de Jaime Bonilla, mencionó "no hay que hacerse bolas", en relación a la decisión de la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de no aceptar el mandato de 5 años de gubernatura de Baja California, pues no se puede tomar ninguna decisión con respecto a la próxima administración si esta aún no ha entrado en vigor en los 5 años establecidos.

El morenista explicó que el TEPJF no resolvió ninguna clase de ampliación o reducción del mandato , ya que el 29 de mayo se determinó que esto era un tema extemporáneo.

En la reforma propuesta en julio de este año algunos legisladores y ayuntamientos de Baja California establecieron que el gobierno tenga una duración de 5 años, pero esto no se ha hecho oficial y no se publicado en ningún lugar, en el momento en que sea anexado al Diario Oficial de la Federación (DOF), es cuando alguna institución o quien no este de acuerdo con la resolución puede impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esto sería un hecho "inconstitucional".

Además Rodríguez Lozano mencionó: "que no den de brincos ni echen cuetes al aire", en referencia a quienes se encuentran en contra de que el mandato de Jaime Bonilla sea de 5 años, argumenta el TEPJF no resolvió ningún aspecto en relación a la duración de la gubernatura, sino "la legitimidad y validez de la constancia de la mayoría", es decir solamente se acepto que la elección fue en relación a dos años, pero cuando se apruebe la reforma propuesta en julio, la gubernatura será de 5 años.