Rechaza Gobierno BC participar en actos de corrupción y solicitará juicio político contra diputado

No somos el gobierno de antes, el Gobernador está decidido a llegar al fondo del combate a la corrupción y no vamos a caer en el juego de pagar el voto a favor

MEXICALI, B.C., 6 de diciembre de 2019.- El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, rechazó tajantemente que el Gobierno de Baja California acepte participar en actos de corrupción y solicitará juicio político contra el diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, quien presuntamente pidió a su nombre y de los 5 diputados de oposición, un millón de pesos –para cada diputado-, para votar a favor del refinanciamiento que el Gobierno del Estado solicitó ante el Congreso del Estado.

El funcionario estatal dijo que los hechos ocurrieron la noche del 5 de diciembre en la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, donde el diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, solicitó 1 millón de pesos para cada legislador de oposición, a la Subsecretaria General de Gobierno, Laura Sánchez Medrano, a cambio de aprobar el refinanciamiento solicitado.

"No somos el gobierno de antes, aunque haya ataques y críticas el Gobernador Jaime Bonilla está decidido que lleguemos al fondo en el combate a la corrupción y no vamos a caer en esos actos ilícitos, los diputados son responsables del Estado y representan a la población y pueden estar en favor o en contra pero no vamos a caer en el juego de pagar el voto a favor", dijo Rodríguez Lozano.