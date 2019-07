Primera alcaldesa electa en Mexicali

Con un grito de júbilo, Marina del Pilar Ávila Olmeda avanzó este jueves hacia los consejeros electorales

MEXICALI.- Con un grito de júbilo, Marina del Pilar Ávila Olmeda avanzó este jueves hacia los consejeros electorales para recibir la constancia de mayoría que la convirtió en la primera alcaldesa electa en la historia de esta capital.

Aseguró que la tranquilidad y la paz serán las bases para iniciar un cambio en Mexicali, por lo que ya tuvo un cercamiento con el gobierno de Gustavo Sánchez para llevar a cabo una transición limpia.

Acompañada de sus padres, su hija y decenas de colaboradores militantes de Morena, PT, PVEM y Transformemos, la abanderada de la coalición Juntos haremos historia en Baja California celebró la oficialización de su triunfo en las urnas.

Fue tal el festejo de sus compañeros que por un momento se interrumpió el protocolo de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, debido a que miembros de la planilla ganadora tenían apuro por fotografiarse con la presidenta municipal electa.

"Hoy escribimos una nueva etapa y este momento requiere también nuevas actitudes; a partir de este momento voy a poner todo de mi parte porque los retos requieren que trabajemos juntos; atrás quedaron los desencuentros, es tiempo de conciliar", expresó.

Precisó que su administración se regirá por tres premisas: honestidad, austeridad y diálogo.

"En este nuevo gobierno del cambio existe una prioridad de trabajar por la seguridad de las familias mexicalenses, me he puesto ya en contacto con las autoridades federales, estatales y el alcalde de la ciudad para llevar a cabo la transición, no hay tiempo que perder", indicó.

Marina del Pilar habló de dar continuidad a obras ya iniciadas durante el gobierno de Sánchez Vásquez, así como atender temas que preocupan a la ciudadanía de a pie, como el reciente aumento a la tarifa del transporte público, que, mencionó, hará un análisis para ver si se puede reducir.

De la conformación de su gabinete aún no dio detalles, pues dijo se están analizando perfiles.