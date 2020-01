Presenta Arturo González resultados de los primeros 100 días de gobierno

Un ejemplo es la ampliación de la presencia policíaca con la implementación de 364 operativos estratégicos en las colonias de mayor incidencia delictiva.

Tijuana, Baja California.- Ante el pleno del Cabildo y acompañado de su gabinete, así como funcionarios de los tres órdenes de gobierno, organismos de la sociedad civil, grupos colegiados y empresarios, el presidente municipal Arturo González Cruz, presentó este martes en el patio central de Palacio Municipal, el informe de sus 100 primeros días de gestión.

En apego a la política de no robar, no mentir y no traicionar, el primer edil señaló que se empezó a trabajar una verdadera transformación, para una Tijuana que tiene prisa a través de los cuatro ejes prioritarios que rigen su administración: Seguridad, Transparencia, Bienestar y Desarrollo y Movilidad.

"Cada uno de nosotros ha sido parte fundamental de este cambio, empezando con ustedes los tijuanenses, que tomaron la decisión de cambiar el rumbo de este municipio para empezar a escribir juntos una nueva historia", aseguró.

Además de agradecer públicamente a todos los integrantes del Cabildo, a quienes calificó como pieza clave para los buenos resultados, el primer edil subió a cerca de 40 personas, entre médicos, policías, inspectores, trabajadores de obras públicas y protección civil quienes recibieron, en representación de los empleados del ayuntamiento una ovación de pie por contribuir con su labor al servicio de los tijuanenses.

"Porque más que una administración hacemos equipo con los ciudadanos, escuchando, atendiendo, resolviendo. Porque sabemos que Tijuana tienen prisa. Prisa por dejar atrás las décadas de abandono y las promesas incumplidas. Nos estamos reconstruyendo juntos, como sociedad, como gobierno, como ciudad. Esta labor es de todos y estamos dispuestos a dar el paso exponencial que requiere esta ciudad", dijo.

Bajo el eje de Bienestar, desde los primeros días de gobierno, el XXIII Ayuntamiento se comprometió con las comunidades más necesitadas, para llevar hasta sus colonias, a través de las jornadas de "Sábados de Bienestar", los servicios municipales, logrando beneficiar a 35 mil personas de octubre a diciembre y a 37 mil hasta el 8 de enero, fecha en la que se completaron los 100 primeros días de gestión.

En este rubro, se emprendieron acciones para favorecer la organización y participación ciudadana a través de la formación de 675 Comités Vecinales de Bienestar, los cuales se vieron fortalecidos con la recuperación de 12 parques infantiles, la rehabilitación de 24 unidades deportivas y la instalación de luminarias en 39 canchas de usos múltiples y gimnasios.

Además por primera vez, un Ayuntamiento en Tijuana puso especial ahínco en el respeto y cuidado de las mascotas, determinando la construcción de la primer Clínica Veterinaria Municipal en el predio donde actualmente se encuentran las instalaciones de Control Animal Municipal.

Para fortalecer el eje de Transparencia, el Ayuntamiento replicó la estrategia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de otorgar apoyos sociales sin intermediarios, logrando entregar directamente a las familias 39 mil 700 apoyos, desde despensas, techumbres, cobijas y juguetes hasta aportaciones económicas.

Para seguir acercando recursos y acciones de gobierno a los más desprotegidos, durante los primeros meses de trabajo todas las dependencias de la administración municipal aplicaron criterios de austeridad que permitieron disminuir el Presupuesto de Egresos en 12.7 millones de pesos.

Bajo la premisa de un gobierno de puertas abiertas, para la creación del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2021, se consensaron las propuestas de 24 mil 430 ciudadanos, pertenecientes a organismos empresariales, grupos colegiados, cámaras, asociaciones civiles y población en general, quienes concordaron en la necesidad de aumentar las obras de pavimentación en la ciudad.

Estas acciones se sumaron a las obras de bacheo, pavimentación, limpieza de pluviales y desarenadores, rehabilitación de parques y centros comunitarios, en los que se invirtieron un total de 150 millones de pesos.

Además con el objetivo de reducir los tiempos de espera en los intercambios fronterizo de bienes y servicios, se depuró y fortaleció el programa de cruce ágil (Fast Lane).

Finalmente en el eje de seguridad se logró una reducción del 27 por ciento en los homicidios y se incrementó en un 53 por ciento el número de detenciones por posesión de drogas, con respecto al último trimestre del 2018; además se recuperaron 548 vehículos con reporte de robo y se incautaron 216 armas de distintos calibres.

Se amplió la presencia policíaca con la implementación de 364 operativos estratégicos en las colonias de mayor incidencia delictiva, destacando los programas de "Cero Tolerancia" y "Diciembre Seguro".

Gracias a la rápida instalación del Consejo Municipal de Protección Civil se atendieron oportunamente las contingencias por inundaciones, incendios y deslaves ocasionadas por las pasadas lluvias y la condición Santa Ana.

Como Ayuntamiento se mantuvo una comunicación constante y coordinada con los entes de seguridad de los tres niveles de gobierno en las Mesas de Pacificación, para reforzar las estrategias en el combate al crimen.