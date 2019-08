Políticos dan la espalda a Luz del Mundo

A tres días de que inicien los festejos para la realización de la Santa Convocación

CIUDAD DE MÉXICO.- A tres días de que inicien los festejos para la realización de la Santa Convocación, principal celebración de la iglesia La Luz del Mundo, ningún político ha expresado su interés por asistir a este evento, indicó Eliezer Gutiérrez Avelar, vocero de dicha asociación religiosa.



Políticos como la excandidata a la presidencia, Margarita Zavala; el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", y el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, son algunos de los personajes que han asistido en años anteriores a la Ceremonia de Bienvenida, con motivo de esta festividad religiosa, donde, a decir de especialistas, mostraban "su músculo", su influencia en la clase política.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Gutiérrez Avelar explicó que en otros años, como parte de la bienvenida que se daba a los fieles para esta festividad, se realizaba una ceremonia social, a la que acudían diferentes funcionarios de los tres niveles de gobierno; sin embargo, este año no se realizará. Añade que los propios funcionarios eran quienes expresaban su interés por dar algún mensaje en este acto. No obstante, en esta ocasión, hasta ahora, ninguno se ha mostrado interesado.



"La ceremonia social, que era el evento de protocolo al que acudían diferentes funcionarios de los tres niveles de gobierno, en esta ocasión no se realizará, y por eso no se han [hecho] invitaciones para ningún funcionario (...) lo que no quiere decir que [no puedan venir]. [Ya] sea funcionario, de la academia o público en general, por supuesto que puede venir [a la celebración]", dijo.



Indicó que "anteriormente los funcionarios acudían a la Ceremonia de Bienvenida, [pero] en este momento no sabemos si hay interés de alguno de ellos". El vocero de la asociación religiosa detalló que la razón por la que no se realizará un evento protocolario es para no ampliar el tiempo de la celebración, puesto que esperan una gran convocatoria.



"La ceremonia inicia alrededor de las 10 de la mañana y en ocasiones concluye hasta la una de la tarde o dos y media, por el número de delegados que asisten. [Con] la ceremonia social, el tiempo aumentaba de 30 a 40 minutos. Dado que el número de personas que esperamos esta ocasión es elevado, queremos hacer la ceremonia de manera que pueda funcionar mejor, [que sea] más breve, funcional", enfatizó.

La Santa Convocación se realizará del 6 al 15 de agosto en la Hermosa Provincia, sede internacional de la Luz del Mundo, ubicada en Guadalajara. El día 9 de este mes tendrá lugar la Ceremonia de Bienvenida y el 14 será la Santa Cena. Se prevé la asistencia de 500 mil personas.



Dentro del programa de actividades de la Santa Convocación 2019, el Ayuntamiento de Guadalajara tiene programado un evento donde se otorgará un diploma a las delegaciones internacionales que asistan a la festividad.



El evento se realizará en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal y contará con la presencia de al menos un representante de cada una de las naciones que acudirán a Guadalajara para la Santa Convocación; la entrega de estos diplomas se realizará por tercer año consecutivo y gran parte de los delegados que los recibirán estarán viajando por primera vez a territorio mexicano.



Gutiérrez Avelar indicó que aún no se han definido a los miembros de la Luz del Mundo que encabezarán esta festividad, ante la ausencia de Naasón Joaquín García.







Asegura que aunque "el apóstol de Jesucristo" no estará en el festejo, "la iglesia está funcionando en sus diferentes estructuras administrativas para realizar Santa Cena".



Elio Masferrer, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), consideró que la Luz del Mundo continuará con su crecimiento y que las acusaciones contra Naasón Joaquín no afectarán su influencia en la política; sin embargo, prevé que los funcionarios serán "más discretos" al relacionarse con esta asociación.



"Esta iglesia, en pleno siglo XXI, tiene un bloque confesional en el Congreso de la Unión. Tienen un senador, Israel Zamora, y cinco diputados que aparecen diciendo que los puso Naasón; también hay al menos [otros] 15 diputados que se manejan con mucha discreción, pero son parte de la Luz del Mundo. Esta iglesia seguirá creciendo", apuntó.