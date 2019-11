Piedra rinde protesta como titular de la CNDH en medio de golpes

Panistas imputaron la decisión

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13.- Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en medio de golpes, jaloneos, protestas, descalificaciones y señalamientos de fraude.

Morena, con los votos del PVEM y del PRI, echó abajo la propuesta del coordinador Ricardo Monreal, de repetir el proceso, a fin de aclarar las presuntas anomalías que la bancada del PAN acusó, al señalar que se habían robado dos sufragios de los 116 que se emitieron, y no 114 que sumó la Mesa Directiva en la sesión del pasado jueves 7 noviembre.

Los panistas imputaron que debido a que a Monreal Ávila no le alcanzaron los votos para poder repetir la elección, es que presentó esta propuesta y consiguió con las presiones desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) obtener el respaldo de los senadores de oposición.

"[Ricardo Monreal] tuvo que retractarse porque en la mañana pensaba que tenía los votos, pero en el transcurso del día se dio cuenta que no, porque nunca los tuvo, porque se los robaron, así es que lo de cerdos, cochinos, marranos, les queda perfectamente. Basta que la UIF saque un comunicado, así es como se están conduciendo, dejen de usar a la UIF para sacar los votos que no consiguen inteligentemente", expresó Xóchitl Gálvez.

La senadora panista también reclamó a Monreal Ávila haber espiado su número celular y el de su coordinador Mauricio Kuri, "qué poca madre que intervinieron a mí coordinador y a su servidora publicando un chat falso, eso es poca madre".

Esto, en respuesta a que el zacatecano se quejó de que se haya distribuido un video donde supuestamente había votado dos veces, "qué poca madre, qué poca vergüenza", y añadió, que todo era parte de prácticas "fascitoides".

Durante la toma de protesta, el senador Salomón Jara (Morena) y el panista Gustavo Madero se jalonearon en tribuna, mientras que las morenistas Citlalli Hernández y Martha Guerrero detuvieron a Madero Muñoz y lo tiraron al piso.

Las senadoras del PAN pedían no tocar a Madero Muñoz: "No lo toquen, no lo toquen", se escuchaba a Kenia López.

Eduardo Ramírez (Morena) presionó a la presidenta Mónica Fernández para tomar la protesta a Piedra Ibarra: "Presidenta tómale la protesta, presidenta".

Fernández Balboa leía el protocolo lo más rápido posible, "sí protesto", exclamó la hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra.

Desde su escaño, el coordinador Monreal Ávila, a carcajadas, acompañado de Cristóbal Arias, y del expanista Germán Martínez, festejaban la toma de protesta, a la par que la senadora Gina Cruz (PAN) y Griselda Valencia (Morena) intercambiaron golpes y jaloneos, debajo de la tribuna.

La panista y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Kenia López, pidió a la Mesa Directiva resguardar el material de la elección del 7 de noviembre, pues acudirán al Poder Judicial, y harán uso de él.

"Me permito solicitarle presidenta que instruya a la secretaría se guarde el material electoral, llámese boleta y actas, porque vamos a ocuparlo como prueba", precisó.

La senadora Claudia Anaya (PRI), se sumó a la petición, pues dijo que su bancada acompañará el procedimiento judicial debido a que nunca se cumplió con la Constitución al no sumar las dos terceras partes para que Rosario Piedra fuera la nueva presidenta de la CNDH.

"Le hago un exhorto a Rosario Piedra para que siga los pasos de su madre, que tenga dignidad y no tome protesta hasta que se resuelva jurídicamente, hay una ilegalidad. Desde nuestro punto de vista no podemos manchar el nombre del Senado y de la CNDH, esto lo vamos a resolver en el Poder Judicial", aseveró la priista.

Por la mañana, Monreal Ávila había ofrecido que se repitiera la votación, sin embargo, no prosperó, pues al votar su propuesta en el pleno, Morena sumó 67 votos en contra de ésta; en tanto que el PAN, MC y PRD logran 46 sufragios para ir a una nueva elección.

En entrevista, Piedra Ibarra afirmó que la CNDH "no es un contrapeso" ante el gobierno federal, y rechazó que en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hayan fallecido periodistas, "en el sexenios pasado sí, y es algo terrible".

Por separado, los gobernadores del PAN, refirieron que "no reconocemos ni reconoceremos a la nueva titular de CNDH por ser producto de un fraude"; añadieron que su compromiso es con el estado de derecho, "al primer minuto del 13 de noviembre, no reconoceremos la autoridad ni las recomendaciones de quien asuma el cargo en medio de violencia y fuertes cuestionamientos", sostuvieron.