Nombra gobernador Jaime Bonilla a nuevos titulares en oficialía mayor

TIJUANA, B.C., 2 de diciembre de 2019.- El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, designó a nuevos titulares de Oficialía Mayor y de la Secretaría de Integración y Bienestar Social, cargos que recayeron en Héctor Mares Cossío y Laura Torres Ramírez, respectivamente.

Ambos rindieron protesta ante el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en presencia del Mandatario estatal y expresaron su disposición a desempeñarse en sus nuevos encargos con honestidad, transparencia, patriotismo y apego a los principios de la 4ta. Transformación.

Tocó al ex diputado local Mares Cossío ser el primero en rendir protesta en el despacho del Jefe del Ejecutivo estatal, en el Centro de Gobierno en Tijuana; una hora después, hizo lo mismo la ex diputada local y ex directora de Inmujer, la rosaritense Laura Torres Ramírez.

Ambos relevan en los respectivos cargos a Jesús Núñez Camacho y Cynthia Giselle García Soberanes, quienes solicitaron licencia para retirarse como servidores públicos y dejar que la Secretaría de Honestidad y Función Pública, como la Fiscalía General, realicen las investigaciones sobre supuestas irregularidades que se les atribuyen.

El ahora Oficial Mayor, Héctor Mares Cossío fue diputado federal suplente, funcionario público federal y diputado local en la pasada Legislatura; dijo que al rendir protesta para asumir este cargo por disposición del gobernador Bonilla Valdez, su principal compromiso será el manejo transparente, honesto y justo de las contrataciones de productos y servicios, pero también, el trato correcto al personal sindicalizado y al resto de servidores públicos estatales que atienden a los bajacalifornianos.

La nueva secretaria de Integración y Bienestar Social, Laura Torres Ramírez, se desempeñó como integrante de la XXI Legislatura de Baja California. En esta función legislativa, también gestionó servicios sociales como: becas, construcción de casas, entrega de uniformes escolares, apoyos financieros a grupos de la tercera edad, talleres de oficio en corte y confección, cultura de belleza, entre otros, enfocándose primordialmente en atender a los grupos más vulnerables.

Manifestó con firmeza que atenderá con entusiasmo los planes ya en marcha, particularmente el gran programa de entregar desayunos escolares calientes a un total de 400 alumnos de escuelas primarias oficiales, a las que ya se hacen llegar más de 200 servicios, con regularidad; involucra además a las comunidades en la preparación de los alimentos.