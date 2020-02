No puede haber impunidad en caso de Fátima, dice AMLO

El mandatario aseguró que el gobierno de la Ciudad de México investiga el asesinato de la menor de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras afirmar que el feminicidio de la niña Fátima no puede quedar impune, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no usar el dolor humano con fines políticos.

"No puede haber impunidad, no debe haber impunidad en ningún caso, menos en estas situaciones tan lamentables y graves, pero también pido que no haya oportunismo, cómo vamos a utilizar el dolor humano para expresar nuestras fobias políticas, no es así", dijo.

Durante su conferencia matutina, el mandatario aseguró que el gobierno de la Ciudad de México investiga el asesinato de la menor de edad y los resultados se darán a conocer a los ciudadanos.

"El gobierno de Claudia Sheinbaum ya trabaja en las investigaciones sobre este caso lamentable de la niña que fue asesinada cruelmente, están a cargo y nos van a estar informando y se informará a los ciudadanos, pido que la autoridad lleve a cabo la investigación y se resuelva de conformidad con la ley", enfatizó.

Sobre la información difundida por el DIF sobre la manera en que vive la familia de Fátima, el presidente solicitó esperar para saber qué ocurrió y confiar en que las investigaciones tendrán resultados.

"Hay que esperar el resultado de la investigación y tener confianza en que se va a esclarecer lo sucedido y en que se va a castigar a los responsable".

López Obrador pidió no usar la información del caso de Fátima para desestimar su gobierno. "A los conservadores decirles, recordarles que no somos iguales, sobre estos hechos lamentables hay mucho oportunismo, zopilotean. Quien fue secretario particular de Zedillo está muy preocupado, nada más es cosa de recordarle, que cuando él estaba, se convirtieron deudas privadas de unos cuantos en deuda pública que le han costado al país, 2 billones de pesos".

Resaltó que el feminicidio de la niña Fátima es un asunto que debe tratarse con seriedad y sin deslindarse de la responsabilidad, consideró que no es justo que se culpe a su gobierno de lo que ocurre en el país.

"No debe de actuarse con oportunismo es un asunto muy serio, esto no significa censura, es nada más poner las cosas en su lugar y que de repente no salgan paladines de la justicia quienes formaron parte del régimen opresor y de corrupción.

"Nos deben pedir disculpas, no lo hacen y como si todo esto que está pasando hubiese surgido de la nada, de repente surgió, desde que llegó Amlo, se agravaron todos los males, todo se agravó, él es el culpable, no evado mi responsabilidad, pero quiero que seamos lo más objetivos posible y que actuemos con integridad".