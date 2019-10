"No interpondremos acción contra Ley Bonilla, es asunto de partidos"

Asegura que los mismos partidos la aprobaron y ahora deberían retractarse

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno no interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la "Ley Bonilla" -la cual intenta que el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, amplíe su gobierno de dos a cinco años- debido a que aseguró que es un tema que corresponde a partidos políticos, quienes, señaló, son los mismos que la aprobaron y quienes deberían de retractarse y pedir una disculpa.

A pregunta expresa si su gobierno impugnaría la ley cuando se publique, el titular del Ejecutivo federal respondió:

-"No, nosotros no. No nos corresponde, es un proceso que tiene que ver con partidos, los mismos que aprobaron la ley pueden retractarse, ofrecer una disculpa y digan 'nos equivocamos, tan es así que vamos a impugnar'", dijo.

Recalcó al momento en que se publique la ley se va a poder impugnar "y al impugnarse la ley tiene que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ahí se va a resolver en definitiva. Pues ese es el planteamiento que hicimos: puse hasta un texto, un mensaje en mi "'Face' y en el Twitter planteando esto".

"Lo que consideramos nosotros es que tiene que haber un auténtico Estado de Derecho, que no había sino que había un Estado de Chueco, y segundo, el Poder Ejecutivo no tiene que ser el 'Poder de Poderes': tercero, que tiene que prevalecer la democracia".

"Los conservadores estaban acostumbrados a ver cuál era la línea; están sorprendidos, es un cambio profundo, pacifico, sin violencia, que son otros tiempos", agregó.