INE multa a MORENA por más de 150 millones de pesos

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "DIAGNÓSTICO NACIONAL:PERCEPCIÓN DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN EL ÁMBITO POLÍTICO DE LAS MUJERES EN MÉXICO" CREADO POR LA SECRETARIA CAROL BERENICE ARRIAGA ES DECLARADO COMO PROYECTO PROSELITISTA ANTE EL INE.

El Instituto Nacional Electoral (INE) como autoridad fiscalizadora de los recursos públicos asignados a los Partidos Políticos, cada año elabora dictámenes contables a nivel nacional y estatal de los cuales informa previamente a los Representantes de cada partido para su análisis y respectivos comentarios previos al proyecto de resolución en los cual impone sanciones y dentro de los que se prevé una multa por más de 150 millones de pesos a MORENA resultado de irregularidades en el registro de sus ingresos y gastos en el ejercicio 2018 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/113090, situación que llama la atención ya que las sanciones corresponden únicamente de recursos nacionales de MORENA sin sumar las multas a los Estados, es importante aclarar que los Partidos Políticos reciben recursos a nivel nacional para gastos del Comité Ejecutivo Nacional, así como recursos para los Comités Estatales encargados de las elecciones locales y de la participación política de los ciudadanos en sus entidades, incluyendo la Capacitación, promoción y el desarrollo del Liderazgo Político de las mujeres.

Los Dictámenes señalan las irregularidades por el incumplimiento del Reglamento de Fiscalización, dando como resultado un proyecto de resolución respecto de los recursos públicos otorgados en el ejercicio 2018, mismo que fueron revisados entre los meses de marzo a octubre 2019, dicho proyecto fue discutido y aprobado por el Consejo del INE (INE/CG462/2019) en sesión del 6 de noviembre https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/113090 . MORENA en el ámbito nacional recibe financiamiento público a través de su Comité Ejecutivo Nacional (adicional al que reciben de forma local sus representaciones en las diferentes en los estados), según el acuerdo INE/CG339/2017 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/93433/CGex201708-18-ap-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y , para el ejercicio 2018 recibió $414,914,437.00 de pesos, para desarrollar sus actividades ordinarias, del cual según el artículo 51, numeral 1, fracción V de la Ley General de Partidos Políticos, el partido nacional debía destinar el 3% para la Capacitación, promoción y el desarrollo del Liderazgo Político de las mujeres, es decir debía destinar $12,447,433.11 de pesos.

Ese financiamiento público específicamente se debe destinar a la implementación de actividades como: Capacitación, investigación o materiales Impresos en favor de las mujeres.

Los Partidos Políticos determinan libremente la forma en la que destinan los recursos, en el caso específico del Partido Morena, la encargada del gasto en materia de Capacitación, promoción y el desarrollo del Liderazgo Político de las mujeres, es la Secretaría de Mujeres, la C. Carol Berenice Arriaga García, quien desde 2015, organiza y ejecuta los proyectos que brindaran ayuda a las mujeres en la política, teniendo absoluta libertad de elegir para las capacitaciones en materia de género, los temas, ponentes, temas de las investigaciones y el contenido de los materiales impresos, entre otros.

Ahora bien, en el Año 2018, la Secretaría de Finanzas estuvo a cargo de Alejandro Esquer (actual Secretario Particular del Presidente Andrés Manuel), vinculado estrechamente con el ya conocido por sus escándalos financieros a lado de Andrés, Gabriel García (actual encargado de los Servidores de la Nación de forma federal, es decir es el delegado de delegados nacional), al iniciar sus cargos públicos dejaron a cargo de las finanzas del partido al delegado con funciones de Secretario de Finanzas, su pupilo JOEL FRÍAS ZEA, quien según el estatuto de MORENA es encargado de procurar y administrar los recursos financieros aportados por ciudadanas y ciudadanos y Protagonistas del cambio verdadero; además es responsable de la administración del patrimonio de MORENA Y DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES a que se refiere la legislación electoral, incluyendo estos los referentes a los proyectos que ejecuta la Secretaría de Mujeres hasta la fecha.

La Secretaría de Mujeres, la C. Carol Berenice Arriaga García, actualmente decide de forma libre el gasto del Partido MORENA, en cuanto a los recursos públicos destinados para la Capacitación, promoción y el desarrollo del Liderazgo Político de las mujeres.

¿Qué es lo trascendente?

El INE está sancionando el proyecto de Investigación que lleva por nombre "Diagnóstico Nacional: Percepción de oportunidades de desarrollo en el ámbito político de las mujeres en México", del cual MORENA no presentó evidencias del desarrollo de la metodología utilizada para recabar los datos, de más que 3728 encuestas, es decir no hay pruebas de que sea real, toda vez que MORENA destino de forma distinta el presupuesto que debe dedicar única y exclusivamente al desarrollar el Liderazgo Político de las Mujeres del país, el cual se usó para pagar el salario de empleados, en otras palabras lo usó para el pago de su nómina ordinaria como si fueran encuestadores (según anexo 4 CEN del dictamen INE/CG53/2019 del ejercicio 2017 que publica el INE en su página oficial https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/102495 ) con pagos que van de los 40 a los 20 mil pesos, dichos trabajadores o encuestadores nunca realizaron las funciones encomendadas cada vez que se dedicaron preponderantemente a proselitismo siendo personas que hoy en día ocupan cargos públicos como lo son MARIA CRISTINA CRUZ CRUZ delegada en la Ciudad de México por parte de la Secretaria de Bienestar quien conforme a la Nómina transparente de la Administración pública Federal recibe un sueldo mensual bruto de $122,512.00, también podemos señalar como otro supuesto encuestador al Diputado ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR quien como es sabido recibe un sueldo superior a los $100 mil pesos. Cabe hacer mención que esto se vuelve una simulación de cumplir con una obligación del partido, siendo que a la Secretaria Nacional de Mujeres de MORENA permitió que dicho pago no favoreciera a las mujeres, ni para su capacitación.

El INE es minucioso y fiscaliza hasta el propósito del gasto, el destino final del mismo, considerando que dichos gastos realizados por la Secretaria de Mujeres no cumplieron con el propósito de capacitar a las mujeres, ni a fomentar su liderazgo de las mujeres en la política.

Actualmente la situación de las mujeres es precaria en muchos estados y más en cuanto a política se trata, el INE por ley está obligado a la observancia del gasto de los recursos públicos y que estos se destinen a la ayuda a las mujeres capacitándolas en el ámbito político; sin embargo, los Partidos Políticos buscan formas de violentar la ley y destinar dichos recursos para favorecerse y tener más votos que al final es su negocio principal, el cual no debería ser a costa de las mujeres vulnerables.

Y este año 2019 no ha cambiado el asunto.

David García