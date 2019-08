Gestiona Jaime Bonilla módulos de la CONDUSEF

Ya se prepara el convenio

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador electo del esta- do de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, acordó firmar un convenio con la Comisión Nacional de Educación Financiera (CONDUSEF), para instalar módulos de esta de- pendencia en Mexicali y Ensenada, en beneficio de los usuarios de la banca y de los servicios financieros en toda la entidad federativa y evitar desplazamientos innecesarios.

El próximo mandatario bajacaliforniano se reunió (este martes) con el presidente de la CONDUSEF, Óscar Rosado Jiménez, quien le informó de las condiciones en las que labora esta dependencia en Baja California, y del trabajo que se lleva a cabo en apoyo de los usuarios de los servicios financieros de ese estado y en todo el país.

El gobernador electo Bonilla Valdez destacó la labor que realiza la CONDUSEF y mencionó la posibilidad de que este organismo federal pueda extender sus servicios a la mayor parte de Baja California, ante el gran número de transacciones financieras, bancarias y económicas que se efectúan en esta entidad fronteriza.

En ese sentido, Rosado Jiménez aseguró que sería benéfico para Baja California extender los servicios de la CONDUSEF a Mexicali y Ensenada, para atender el mayor número de usuarios de los servicios financieros y evitar que forzosamente tengan que ir a Tijuana, que es donde está la sede estatal de esta dependencia federal.

Ante esta situación, el gobernador electo Bonilla Valdez manifestó su disposición para suscribir un convenio que permita que el gobierno del estado que encabezará a partir del próximo 1 de noviembre apoye a la CONDUSEF en la apertura de módulos de atención al público en Ensenada y Mexicali, para evitar que los usuarios afectados en esos municipios tengan que desplazarse a Tijuana, en detrimento de su economía y de su tiempo.

Por ello, Bonilla Valdez giró instrucciones a sus colaboradores para agilizar la elaboración del convenio lo más pronto posible y que los servicios de la CONDUSEF lleguen a todos los habitantes de Baja California que requieran la asesoría de esta institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El objetivo es que quienes vivan en Baja California o estén de paso se sientan seguros y acompañados al hacer sus transacciones bancarias y financieras, y que en caso de requerirlo puedan acudir al módulo más cercano de CONDUSEF a presentar sus quejas, agregó Bonilla Valdez.

En el encuentro, Oscar Rosado Jiménez detalló que de enero a julio de este año la CONDUSEF inició en Baja California 2 mil 875 controversias en contra de diversas instituciones financieras y de seguros, de las cuales 528 son por tarjeta de crédito, 291 por tarjetas de débito, 231 por reporte de crédito especial, 177 por banca móvil, 144 por cajero automático, 136 por crédito de nómina, 129 por cuenta de nómina, 128 por cuenta de ahorro, 93 por cuentas de cheques y 84 por cuenta personal.

La mayor parte de las controversias son en contra la Banca múltiple con mil 726 casos, aseguradoras 488, Sociedades de Información Crediticia 233, AFORES 216 y Sofomes no reguladas 125, entre otras instituciones.

Del total de las 2 mil 875 controversias recibidas por CONDUSEF en esta entidad en los primeros 7 meses del año, 280 son por consumos no reconocidos por los usuarios, y 132 por disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario, cliente y/o socio, entre otras.

Además, 229 son por transferencias electrónicas no reconocidas por el usuario, cliente y/socio; 167 por negativas en el pago de indemnizaciones, así como 125 debido a que la institución no entregó la carta de liberación de adeudos y/o carta finiquito, factura, garantía o gravamen.

También destacan, del total, 98 controversias por cargos no reconocidos en la cuenta, 104 por solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida o no aplicada, 81 por con- sumos vía internet no reconocidos, y 72 por el bloqueo o cancelación del producto o servicio sin previo aviso.

De acuerdo a la información de la CONDUSEF que recibió el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, el mayor número de controversias son en contra de BBVA Bancomer con 474 casos, Banamex 342, HSBC 2018, Banco Mercantil del Norte 196, BanCoppel 139 y Santander 139, AXA Seguros 110 y Quálitas Seguros 75, entre otras instituciones. Por municipios, en Tijuana la CONDUSEF ha iniciado de enero a julio de este año 2 mil 231 controversias, Mexicali 298, Ensenada 229, Playas de Rosarito 65, y en Tecate 52 controversias.