Firman acuerdo comercial las USMCA

Presidente municipal de Rosarito Araceli Brown participa en Cumbre Binacional y firma resolución sobre libre Comercio, Economía y Migración

Playas de Rosarito, Baja California.-La presidente municipal de Playas de Rosarito Araceli Brown firma resolución y exhorto ante la Asociación Internacional de Alcaldes Fronterizos México-Estados Unidos en beneficio de 17 millones de personas.



La resolución sobre el comercio llama específicamente al Congreso Norteamericano a votar sobre el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) en la Cumbre Binacional sobre Relaciones Comerciales, Competitividad Económica e Impactos de la Inmigración en las Comunidades Fronterizas.



La solicitud al Congreso de Estados Unidos solicita que se autorice y financie plenamente la capitalización del Banco de Desarrollo de America del Norte y que restablezca un financiamiento significativo para México-Estados Unidos en el proceso presupuestario de los Años Fiscales 2020 y 2021.



Exhortamos a todas las ciudades, estados y organizaciones aliadas de la región fronteriza para que aboguen por estas prioridades ante el liderazgo de los gobiernos federales de los Estados Unidos de América y de la República de México.



Considerando que, hasta la fecha, el BDAN ha beneficiado a más de 17 millones de residentes de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México a través del desarrollo de infraestructura sostenible; y que, con contribuciones totales de capital de US$405 millones pagadas por Estados Unidos y México, el BDAN ha generado inversiones que suman US$8.65 mil millones que representan un índice general de apalancamiento de 1:21 para desarrollar infraestructura sostenible.



"Nuestro propósito es hablar con una sola voz de los asuntos que afectan a las comunidades unidas por nuestras fronteras."



Los alcaldes firmantes del exhorto son: Kevin L. Faulconer, Mayor of San Diego, California, Olga Zulema Adams Pereyra, Mayor of Tecate, Baja California Trey Mendez, Mayor of Brownsville, Texas Andrea Peña, Mayor´s Designee for Mexicali, Baja California Arturo González

Cruz, Mayor of Tijuana, Baja California Mary Casillas Salas, Mayor of Chula Vista, California Pete Saenz, Mayor of Laredo, Texas Manuel Leos, Mayor of Vinton, Texas Gerardo Sanchez, Mayor of San Luis, Arizona Richard Molina, Mayor of Edinburg, Texas Serge Dedina, Mayor of Imperial Beach, California Bruno Lozano, Mayor of Del Rio, Texas Alejandra Sotelo-Solis, Mayor of National City, California Nora L. Barraza, Mayor of Mesilla, New Mexico e Hilda Araceli Brown, Mayor of Rosarito, Baja California.