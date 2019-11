Falso, la supuesta detención de Kiko Vega

Además el ex gobernador no se encuentra en la Ciudad de México

TIJUANA, B.C.- En algunos portales de "noticias" aseguran la detención de el ex-gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, en el Aeropuerto de la Ciudad de México, tras supuestamente no haber declarado 2 millones de pesos en el momento en que realizaban su inspección. De acuerdo a las publicaciones, el ex funcionario tenía como destino Madrid.

En la publicación que ha rondado por redes sociales, colocan la firma de "Telemundo", en relación a que ellos dictan la información, pero la realidad es que no existe dicha detención, ni nada por el estilo, pues el ex funcionario no se encuentra en la Ciudad de México.

De acuerdo al portal del periodista Alvárez, "Kiko" Vega se encuentra en San Diego junto a Santiago Creel, en dicha fotografía aparecen juntos caminando por las calles del condado de los Estados Unidos.