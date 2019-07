Evita AMLO polemizar con Calderón por dichos sobre Policía Federal

El presidente López Obrador viajó a esta ciudad para verificar el estado en que se encuentran los hospitales rurales

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó polemizar con el ex presidente Felipe Calderón (PAN), quien llamó al mandatario y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, que escuchen a los policías federales para solucionar el conflicto con esas fuerzas de seguridad que se resisten a entrar a la Guardia Nacional.



A su arribo a esta ciudad, López Obrador fue cuestionado sobre el llamado del ex titular del Ejecutivo y respondió:

? "No, no, no, no, de eso no tengo ningún comentario", señaló.



El presidente López Obrador viajó a esta ciudad para verificar el estado en que se encuentran los hospitales rurales de Mapastepec y Motozintla.



Sobre el problema migratorio en Chiapas, el Presidente rechazó que México sea la frontera sur de Estados Unidos.



"No es verdad, estamos ordenando el flujo migratorio respetando derechos humanos y haciendo algo que nunca se había llevado a cabo ni en México ni en ninguna otra parte del mundo, se están dando opciones de trabajo a los migrantes con el propósito de que la migración sea opcional no forzada eso no se había hecho nunca", dijo.