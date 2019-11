En México no caben dictadores ni especulaciones aventuradas: PRI

No habrá golpes de Estado

CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Héctor Yunes Landa, consideró que en México no hay condiciones para un golpe de Estado, y eso sólo puede ser posible en la imaginación de quien ya se siente fracasado.

"Las fuerzas militares han sabido responder a los cambios del país. Han garantizado nuestro tránsito hacia una normalidad democrática en el que la transición política ya es una regla. ¿Quién querría tomar el poder por la fuerza si tenemos la fuerza de nuestra democracia?", definió el priista veracruzano.

Yunes Landa explicó que México tiene la tarea de fortalecer las instituciones, no a sus gobernantes. "En México no caben dictadores ni de derecha ni de izquierda; tampoco caben especulaciones aventuradas que rompen la institucionalidad del país", refirió.

Agregó que otros presidentes como Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales justificaron muchas de sus acciones y fracasos, al culpar a sus adversarios que intentan tomar el poder por la fuerza; "eso es falso. En México no hay condiciones para un golpe de estado, eso sólo puede ser posible en la imaginación de quien ya se siente fracasado", dijo.

Opinó que es muy grave lo dicho por el Presidente de la República, pues "no se puede garantizar la paz llamando a la revuelta civil a sus seguidores. A menos que el Presidente sepa otra cosa, nuestros adversarios son la violencia, la delincuencia y aquéllos grupos criminales que las ejercen. Los enemigos no son las instituciones, en ellas está el futuro del país".

"Tiene razón el Presidente cuando dice que en México no caben los Huerta, los Franco, ni los Hitler. Pero tampoco caben los nuevos dictadores de la izquierda que gobiernan sólo para mantenerse en el poder. Eso es el primer atentado contra la democracia", señaló.

Coincidió con el PRD que López Obrador está fabricando fantasmas donde no los hay, "pues ya empieza a darse cuenta que su vacuna anticaída en las encuestas ya perdió su efecto. Eso es muy peligroso. Hará lo que sea para detener la caída".

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la transformación que encabeza cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad que no permitirá otro golpe de Estado.

"Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado en nuestro país", describió.

A través de su cuenta en la red social de Facebook, el titular del Ejecutivo acusó que los conservadores y sus halcones están equivocados.

