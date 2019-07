En 200 días de Gobierno han disminuido los delitos: Sheinbaum

Al rendir su informe por 200 días.

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- Al rendir su informe por 200 días al frente del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que de diciembre a junio del presente año disminuyeron los homicidios dolosos, las lesiones por arma de fuego y el robo de vehículos con violencia.

"Desde el primer día de gobierno dejaron de maquillarse las cifras de delitos y se buscó el sistema de informaciones para acabar con la simulaciones tan solo decir que el maquillaje de cifras ya reconocido por el Sistema Nacional de Seguridad llegó al 75% de algunos delitos".

Dijo que los homicidios dolosos disminuyeron 15.4%, las lesiones dolosas por arma de fuego 45.6%, y el robo de vehículo con violencia 22.3%.

En tanto la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, adelantó que el "maquillaje de cifras de los delitos "es más grave" por lo que próximamente la Procuradora Ernestina Godoy y la mandataria darán un informe sobre los casos.

En el evento estuvieron los muebles de su gabinete, como la procuradora Ernestina Godoy, el secretario de seguridad ciudadana, Jesús Orta Martínez y el secretario de movilidad, Andrés Lajous Loaeza, también asistieron los 16 alcaldes.

Por otro lado, destacó que en estos 200 días de su administración 25 policías han sido vinculados a proceso por actos de corrupción: "tomamos la decisión de cambiar mandos de sectores que no daban resultados y estaban involucrados en prácticas de corrupción, incluso se remitieron al ministerio público a mandos con prácticas de corrupción. En estos meses se presentaron 115 casos de los cuales 25 policías fueron vinculados a proceso y seis policías de investigación, no nos vamos a cansar hasta que no haya corrupción en la policía".

