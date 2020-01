Empresas deben pensar en sus empleados, no en el atraco: AMLO

"Deben pensar en tener utilidades razonadas basadas en la concepción de una dimensión social, ecológica y en sus trabajadores"

MONTERREY, NL.- Al visitar las instalaciones de la cervecera Heineken, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que las empresas deben pensar en tener utilidades razonadas basadas en la concepción de una dimensión social, ecológica y en sus trabajadores, no en el atraco.

"Que las empresas tengan dimensión social, que como en cualquier negocio se piense en su utilidad razonada, no en el atraco, el robo, el influyentismo para hacer y deshacer", dijo.

Al encabezar una evaluación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por el que algunos de los aprendices ya fueron contratados por la cervecera, el Mandatario recomendó que el crecimiento vaya orientado hacia donde hay menos escasez del agua en el país.

Acompañado por el director general de Heineken México, Etienne Strijp; el gobernador Jaime Rodríguez Calderón; la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, López Obrador destacó que a través del programa no sólo se busca que los jóvenes que no tiene empleo se capaciten, sino que, por medio de sus tutores, adquieran valores.

"Para alejarlos de la tentación y que no sean enganchados, que las bandas que se dedican a la violencia no tengan un ejército de jóvenes para cometer ilícitos, queremos que no quede un sólo joven sin opción. Para decirlo metafóricamente: queremos quitarle el agua al pez," comentó.

Luego, en la planta de cemento de Cemex, el Ejecutivo afirmó que su administración seguirá impulsado el desarrollo de las empresas de México y las invitó a participar en sus proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas y el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, entre otros.

Al cumplir un año del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, López Obrador mencionó: "Sí queremos crecer, [pero] para hacerlo rápido es necesario impulsar la industria de la construcción por su efecto multiplicador de empleos, servicios y obras".

Insistió en que el objetivo es lograr el desarrollo de México con una dimensión social.

Durante el evento, el Mandatario aceptó la invitación de Rogelio Zambrano, presidente del Consejo de Administración de Cemex, quien le propuso asistir a la inauguración de la nueva planta de la compañía en Tepeaca, Puebla, donde invertirán más de 10 mil millones de pesos.

Zambrano se comprometió a seguir invirtiendo y aportando para construir un país desarrollado: "Señor Presidente, quiero hacer un reconocimiento al impulso que le está dando a la política laboral. Es un componente clave para el avance del país y estamos convencidos de su importancia".