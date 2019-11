Determinan en comisión distribución de financiamiento público a partidos políticos

El dictamen será sometido a la consideración del Consejo General.

MEXICALI, B. C. A MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. – En sesión de dictaminación celebrada la tarde de este miércoles, la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral de Baja Californianos (IEEBC), encabezada por el consejero Jorge Alberto Aranda Miranda se determinaron los montos totales y distribución del financiamiento público para los partidos políticos.

De manera unánime fue aprobado el dictamen número 27 de la comisión, en el que se establece que el monto total del financiamiento para los institutos políticos en Baja California para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de $157´563,614.88, de los cuales $152´974,383.38 serán para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y $4´589,231.50 por concepto de financiamiento por actividades específicas como entidades de interés público.

El presidente de la Comisión señaló que los partidos políticos que tienen derecho a acceder al financiamiento público son el Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), de Baja California (PBC), Movimiento Ciudadano (MC) y MORENA.

Destacó que, de acuerdo a los resultados obtenidos durante las elecciones pasadas, los partidos políticos Verde Ecologista de México (PVEM) y Transformemos no alcanzaron al menos el 3% de los votos requeridos por lo que, en el caso del PVEM, al ser un partido con registro nacional no tendrá derecho a recibir financiamiento público local para el próximo año; en lo que respecta a Transformemos, este el pasado 8 de noviembre de 2019 perdió su registro ante el IEEBC como partido político local, por lo que no fue considerado en esta distribución.

Finalmente, informó que el dictamen será sometido al Consejo General para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.