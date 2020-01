De cinco años periodo estatal en BC: Fidel Villanueva

Ex gobernadores deben ser investigados

Tijuana, Baja California, a 19 de enero de 2020.- Una administración estatal de cinco años traerá consigo mayores beneficios para los bajacalifornianos, principalmente para los más pobres y zonas marginadas de la entidad, afirmó Fidel Villanueva.

El líder social destacó el mensaje del gobernador Jaime Bonilla Valdez, durante un evento celebrado el pasado sábado 18 de enero en el municipio de Ensenada, en el cual el mandatario estatal resaltó que independientemente de la duración de la actual administración estatal, él trabajará incansablemente a favor de los más necesitados.

Lo que ya fue aprobado por la Legislatura estatal y en encuestas ciudadana, deber ser respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, dijo el también presidente nacional de Anapromex, siendo esto también avalado por abigados especializados en derecho constitucional.

Villanueva expresó que los logros alcanzados en tan poco tiempo por el ingeniero Jaime Bonilla, son prueba y garantía del enorme avance que se pudiera obtener al confirmarse el periodo de cinco años para el ejecutivo estatal, quien tiene largas jornadas de trabajo, de las que somos testigos miles de bajacalifornianos.

Debo mencionar que hoy en día hombres que acumulan grandes riquezas en complicidad con ex gobernadores, protestan por el alza a impuestos a gasolineros, propietarios de casinos, dueños de casas de cambio, e industriales, quienes llevan años evadiendo al fisco y realizando negocios con gobiernos panistas en turno, son ellos quienes deberán pagar los impuestos que antes no pagaban.

Como líder social, desde nuestra trinchera de gestión de la gente pobre, pedimos al Gobernador Jaime Bonilla Valdez, que caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que han robado al pueblo y saqueado las arcas gubernamentales, por lo que en la actualidad todo el Estado carece seguridad, infraestructura carretera, miles de estudiantes y maestros viven en incertidumbre.

José Guadalupe Osuna Millán, quien me encarceló injustamente, pretendió aumentar su riqueza con la venta de terrenos de la UABC, para establecer centros comerciales, un hotel y un centro de convenciones, se los vendería a los empresarios que hoy se quejan por el aumento a impuestos; por lo que él, quien hoy quiere ser Diputado Federal o Senado, debe ser investigado.

También el ex gobernador Eugenio Elorduy debe ser investigado, al estar señalado por el gobierno de Estados Unidos, de lavado de dinero.

Baja California está en quiebra, y esto es culpa de José Guadalupe Osuna Millán y otros gobernadores, quienes como ya dije anteriormente, deben ser enjuiciados penalmente, acciones que nosotros como agrupación social apoyamos.

Por otra parte, aplaudimos lo dicho por el gobernador durante un evento el pasado sábado 18 de enero en el municipio de Ensenada, que si su gobierno fuera de 10 meses o 2 años, igualmente trabajará intensamente en favor de los más necesitados

En Chihuahua me detuvieron de manera injusta por unas horas, y a unas horas de ello, durante su gira el Presidente Andrés Manuel López Obrador me concedió una audiencia, en la que le informe el abuso que sufren todos los días miles de personas al quitarles sus carros humildes que utilizan para trabajar o llevar sus hijos a las escuelas.

En Baja California no soy perseguido, ando libre, pues la gente que me sigue sabe que la defiendo y ellos constatan que mi trabajo es a su favor, ellos también creen en que el gobierno del ingeniero Jaime Bonilla debe ser de cinco años y no de dos, pues habría mayores avances a los que se han logrado desde el inicio de esta administración estatal.

Si en 10 meses o dos años, el gobierno de Jaime bonilla garantiza desayunos calientes gratuitos para niños de escuelas públicas, uniformes gratuitos, limpia de corrupción en cárceles, eliminación de policías corruptos, pago puntual a profesores y jubilados, medicina a toda la población y saldar deuda a la Uabc, en tan solo tres meses que lleva su gobierno, imaginemos que haría en un gobierno de cinco o seis años, por eso la suprema corte de justicia de la nación tiene la palabra.