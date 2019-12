Convocan a los militantes del PRD a marchar por la defensa de la democracia

Estephany Santiago Fernández dirigente nacional del partido confirmó que participará en la marcha encabezando el contingente

La Dirección Nacional Extraordinaria del PRD avaló convocar a su militancia a marchar el 1 de diciembre por la defensa de la democracia, por la paz y para exigir al gobierno federal acciones claras por enfrentar la inseguridad y la falta de crecimiento económico.

"En sesión aprobamos llamar a las y los perredistas a marchar y como dirigente nacional, como perredista y también como ciudadana participaré convencida en esta marcha encabezando nuestro contingente y alzando la voz sobre demandas que este instituto político ha defendido desde hace años y que incluso han sido nuestras banderas como el respeto a los derechos humanos, las mujeres a decidir sobre su cuerpo, el combate a la corrupción, que se elimine cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, porque la democracia en México siga fortaleciéndose".

La líder perredista abundó en que se está convocando a la militancia en los diversos estados y sin duda habrá respuesta positiva "porque desde el PRD señalamos que a un año de gobierno la situación en el país es preocupante, los nombramientos a modo y los intentos de acabar con la autonomía de diversas instituciones es muestra clara de regresión al autoritarismo".

El país no va por buen camino y quien gobierna no quiere escuchar las demandas de toda la ciudadanía y por ello todas y todos vamos a salir a la calle para señalar puntualmente lo que esté gobierno federal no está haciendo bien.

"México requiere un gobierno incluyente, sin sectarismo, que pugne por la justicia y por el fortalecimiento de la democracia, que gobierne para todas y todos", indicó

Finalmente, Estephany Santiago dijo que llama a todos los sectores sociales, del empresariado y del ámbito político realmente comprometidos con la defensa de la democracia y de la construcción de un mejor porvenir para México a que sigamos sumando esfuerzos para frenar el avance de un poder sin contrapesos. Todos marchemos y todos hagamos juntos un bloque en pro de las libertades, la seguridad y el bienestar.