Citan a funcionarios de la pasada administración

Comparecerán los primeros quince funcionarios del XXII Ayuntamiento de Tijuana.

Tijuana.- El XXIII Ayuntamiento de Tijuana a través de la Consejería Jurídica citó a funcionarios de la pasada administración a comparecer luego de encontrar observaciones, inconsistencia y omisiones en la información que entregaron al concluir su periodo.

Salvador Gómez Ávila, consejero jurídico de la actual administración municipal subrayó que en cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California, se citó a los ex funcionarios para este martes 29 de octubre.

Fueron requeridas cuatro direcciones dependientes de Presidencia Municipal, entre ellas, la Unidad de Transparencia y su ex titular Melissa Sansores; Atención Ciudadana, la ex titular Mayda Maldonado Alcocer; Comunicación Social, y su ex titular, Diana Escalante y Administración de presidencia, Ana Isabel López .

También fueron llamados los ex titulares de tres direcciones de Tesorería, tres direcciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología así como dos direcciones de Oficialía Mayor.

En total se llamó a 15 funcionarios, incluido el ex Tesorero Municipal, Ricardo Chavarría Morales, el ex Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Everardo Lona López, Secretario Particular, Zabel Arturo Solís Ruíz y la oficial mayor María de los Ángeles Olague Contreras.

En la comparecencia los exfuncionarios deben aclarar o dar información adicional en relación a diversos rubros incluidos en el acta en la que rindieron cuenta del cargo durante los tres años de gestión y que fue entregada el pasado 01 de octubre del presente.

El titular del área jurídica del XXIII Ayuntamiento adelantó que serán llamados más funcionarios de la pasada gestión toda vez que la Ley contempla un plazo de 45 días después de haber concluido su gestión para solventar omisiones o dudas.