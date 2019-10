Bonilla fue electo para 2 años y consulta es inconstitucional: INE

CUERNAVACA, Mor .- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) únicamente validó la elección de Baja California, incluyendo la constancia de mayoría que se entregó al final a Jaime Bonilla Valdez para gobernar dos años, y no emitió ningún pronunciamiento respecto a la eventual posibilidad inconstitucional de modificar el mandato una vez que las elecciones se realizaron, sostuvo.

Luego de presidir el Encuentro Nacional de Contralores de Institutos Electorales de país, Córdova explicó que para prolongar el mandato del próximo gobernador se tendría que modificar la Constitución del Estado de Baja California y hasta este momento no ha sucedido, porque en el Congreso del estado perdieron el expediente y, en consecuencia, no se ha podido publicar.

Precisó que aunque ya se realizó la votación tanto en el Congreso como en los Cabildos para modificar la Constitución, la reforma no ha entrado en vigor y si el expediente no aparece y si no se publica antes del 1 de noviembre, el gobernador tomará posesión del cargo por la duración por la que fue electo, que son dos años.

En este escenario consideró que si se registran cambios en los días siguientes seguramente se activará la impugnación por la vía legal y eso obligaría a un pronunciamiento de los tribunales para saber si es constitucional o no modificar las reglas de duración después que la elección se llevó a cabo.

Desde mi punto de vista, dijo el presidente del INE, debería ocurrir en ese sentido y decir que no es constitucional porque entonces estaríamos ante una situación grave para la certeza y sobre todo para el funcionamiento de la democracia.

"Lo que yo creo, lo que me temo, 'piensa mal y acertarás', dicen, es que de repente va a aparecer el expediente, porque dice el Congreso que se perdió. Entonces sería gravísimo porque se alimentarían todas las sospechas que hoy se están poniendo sobre la mesa: que aparezca el expediente el día anterior a la toma de posesión, que se publique de inmediato y entonces la toma de posesión pretendan que sea por cinco años", dijo el consejero presidente.

Córdoba también habló sobre la consulta que proponen diputados del Congreso del estado de Baja California para someter a decisión popular la prolongación del mandato del hoy gobernador electo, Jaime Bonilla, y expresó que existe en esa entidad la modalidad del plebiscito "pero esa es responsabilidad del órgano electoral local llevarla a cabo, y lo que plantean desde el Congreso local es algo que no está en la Ley ni en la Constitución, y no sé quién va a ser responsable de realizarla, pero no está en el marco legal vigente", sostuvo.

El consejero electoral afirmó que para que la democracia funcione se tiene que respetar por parte de todos los actores y las autoridades lo que dice la Constitución, y es muy clara para decir que en 2019 se elegiría un gobernador por dos años. "Así se modificó la Constitución en 2014, así se convocó a la elección en diciembre del año pasado, así se registraron a los candidatos durante el proceso electoral y con esas reglas y ese entendimiento fueron votar los bajacalifornianos", concluyó.