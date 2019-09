Arturo González Cruz da a conocer su gabinete

El presidente Municipal electo dijo que tendrá conferencias semanales

Tijuana, 24 de Septiembre .- El presidente municipal electo, Arturo González Cruz dio a conocer a las 11 personas que integraran su gabinete, integrado por las diversas Secretarías, Oficialía Mayor, Consejería Jurídica, Tesorería, del que será el XXIII Ayuntamiento de Tijuana, quienes trabajaran en conjunto en los próximos dos años por la ciudad.

A continuación damos a conocer los nombres y cargos. Secretaría General de Gobierno

Carlos Murguía Mejía

Secretaría de Educación Pública Municipal

Karla Patricia Ruiz McFarland

Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Jorge Alberto Ayón Monsalve

Tesorería Municipal

Víctor Cerda Romero

Oficialía Mayor

Ana Leticia Salcedo Quiroz

Secretaría de Desarrollo Social

Gabriela Lucía Farías Valdés

Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable Municipal

Ramón Antonio Aboytes Hernández

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Patricia Peterson Villalobo

Consejería Jurídica Municipal

Salvador Gómez Ávila

Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana

Arturo Pérez Behr

Oficialía del Registro Civil

Magaly Ronquillo Palacios





Durante la conferencia, Arturo González reiteró que su toma de protesta será la más austera sin utilizar el dinero que se tenía previsto. Tales ahorros serán invertidos para los compromisos que realizó durante las campañas electorales.

"Se utilicen en remodelar centros comunitarios, áreas deportivas [...] y las zonas más marginadas", refirió el presidente municipal electo.



Asegurando que todo esta será en beneficio de los ciudadanos, para demostrar una nueva forma de gobierno que sea cercano a los habitantes. "Que no traicione, que no robe. que no mienta y que sobre todo nos les falle" añadió.







Arturo González, se basara en trabajar en tres ejes centrales: la transparencia, la responsabilidad y la eficiencia. Continuando con el ejemplo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será combatir la corrupción y bajo la austeridad.





El alcalde electo, anunció que el próximo Jueves 26 de Septiembre se estará presentando a el gabinete ampliado, todo esto con el propósito que la ciudadanía conozco los perfiles de los próximos funcionarios públicos. También mencionó hacer conferencias semanales para dar a conocer los avances de su administración, sin mencionar el lugar fijo donde se llevarían a cabo.



Estamos a la vuelta de tener un nuevo Presidente Municipal, conocer sobre sus compromisos y darlos a conocer no significa que ya estén dado por hechos, nuestra responsabilidad como ciudadanos es estar informados de como avanza su administración y poder exigir a tiempo con respeto y orden, las necesidades e inquietudes de la población.