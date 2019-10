AMLO tiene a "El Bronco" en bandeja de plata.

en contra del gobernador de Nuevo León hay cuatro sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación



CIUDAD DE MÉXICO, octubre 23 (EL UNIVERSAL).- El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, presentó tres denuncias contra el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo "tiene en bandeja de plata", para ser el primer gobernador que, en su administración, sea juzgado por corrupción.

Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Procuraduría Fiscal.

"Ya tenemos al 'Bronco' arrinconado, será un caso fácil para López Obrador. Podría ser el primer gobernador destituido y que va a la cárcel por delitos federales y delitos de corrupción, que no nada más vaya por (Carlos Romero) Deschamps, por (Emilio) Lozoya, o por Rosario Robles, tiene en bandeja de plata al 'Bronco', que se dedicó a insultarlo en campaña", dijo García.

En entrevista, el senador detalló que en contra del gobernador de Nuevo León hay cuatro sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por desvío de recursos materiales y económicos, que ascienden a 80 millones de pesos; y por emitir 111 facturas falsas de recursos del gobierno del estado.

"Desviaron recursos del gobierno a empresas fantasma y luego a personas físicas para aportar 25 millones a su campaña (para la presidencia de la República), eso no solamente es prueba, ya se confirmó que trianguló recursos para tener liquidez para comprar las firmas (que ocupó para su candidatura independiente)", explicó.

El senador también explicó que, en la cuenta pública 2017, que la Auditoría Superior del estado de Nuevo León presentó al Congreso estatal, se encontró que, a partir de octubre de ese año, en el programa Aliados contigo se dieron cero gestorías.

"Por eso no sorprende que la cuenta pública 2017 diga que el 'programa aliado', a partir de octubre, que empezó la campaña, éste se desvirtuó. Desde esa fecha se dieron cero gestorías, claro, porque andaban en Chiapas, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, juntando firmas", acusó.

El programa Aliados contigo consiste en acercar la oferta de programas sociales del gobierno de Nuevo León a las zonas más marginadas, donde la gente no puede acceder al registro de los mismos. Personal del gobierno estatal ofrece asesorías y gestiona el otorgamiento de los apoyos.

"La red de corrupción que utiliza 'El Bronco' está cerrada totalmente, va a ser el primer gobernador en ser destituido por corrupto", señaló Samuel García.

